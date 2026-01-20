披薩天花板！達美樂金沙起司火山披薩搭整隻龍蝦、辣蜂蜜炸雞搶攻新春味蕾

（圖／達美樂提供、加七攝）

迎接農曆新年，美食圈紛紛推出新品！從象徵爆吉好兆頭的頂級披薩，到甜辣交織、話題度滿點的炸雞漢堡聯名，各大品牌不約而同把「風味升級」與「節慶儀式感」拉到最高。其中，最受矚目的莫過於「達美樂」再次端出話題十足的火山披薩新作，不只把金沙、起司與龍蝦一次集齊，還直接攜手「辰園」將春節聚餐規格推向新高度；而另一邊，「週末炸雞漢堡俱樂部」則和Andrew’s HOT HONEY推出甜辣新品，為年節餐桌帶來截然不同的味蕾刺激。

今年春節，達美樂為火山披薩系列首創全新口味「金沙起司火山」，以濃郁起司醬融合金黃鹹蛋金沙，透過慢炒工法完整保留金沙顆粒與油潤香氣。入口先是起司的厚實奶香，接著鹹蛋黃的濃郁層層堆疊，鹹香不膩，口感飽滿，視覺上更宛如金色火山熔岩奔流而下，完美呼應「金喜開春」的節慶寓意。

如果說金沙起司火山是暖身，那麼達美樂今年最重量級的主角，無疑是與台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」聯手打造的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。這次聯名選在春節檔期登場，規格直接拉滿，嚴選一整隻加勒比海野生大龍蝦，將鮮甜彈牙的龍蝦肉鋪滿披薩表面，再搭配招牌金沙起司火山，鹹香與海味在口中同時爆發，堪稱披薩界的「豪奢天花板」。

這款聯名披薩不只食材頂級，連包裝都充滿年節巧思。達美樂同步推出「金典龍蝦盛宴盒」，以八角盒型象徵「八方來財 團圓富貴」，搭配喜氣紅色與龍蝦殼意象設計，視覺上就先替新年討個好兆頭。盒內還附贈專屬披薩刀與爆吉賀年卡，讓整個開箱過程充滿儀式感。值得一提的是，「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」全台僅限量500組，每組售價3,888元，即日起開放預購，並於2月9日至2月22日新春期間至門市提領。

除了頂級聯名款，達美樂也沒忘記想要輕鬆享受的消費者，同步推出「海陸金沙起司火山披薩」，集結厚實干貝、多汁鮮蝦與外酥內嫩的酥脆炸雞，一次滿足海陸雙享的澎湃願望，外帶嘗鮮優惠價499元，讓更多人能用親民價格感受金沙火山的魅力。

另外，炸雞圈則用創意聯名殺出另一條話題賽道！位於大巨蛋的「週末炸雞漢堡俱樂部」，近期攜手人氣話題品牌「Andrew’s HOT HONEY」推出一系列「辣蜂蜜」限定餐點，成功在社群掀起討論熱潮。

Andrew’s HOT HONEY主打的是「甜中帶辣」的辣蜂蜜風味，入口先是蜂蜜的香甜，隨後浮現溫和卻持續的辣勁，與台式炸雞的酥脆油香意外合拍。此次聯名推出「辣蜂蜜炸雞堡」、「辣蜂蜜雞翅」，也可直接購買「辣蜂蜜鞋盒」套餐，除了兩款都吃得到外，還有一罐辣蜂蜜。此次聯名一次就能把甜、辣、香、脆四種元素全包，帶來與傳統炸雞截然不同的味蕾體驗。聯名餐點即日起至2月28日止（售完為止），僅在週末炸雞漢堡俱樂部大巨蛋店限定供應。

