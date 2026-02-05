「披薩巨頭」擬關閉美國250家分店？表現收益不如同集團餐廳，外界盛傳母公司考慮出售品牌

全球餐飲龍頭百勝集團（Yum! Brands）在財報會議中證實，旗下跨國連鎖品牌必勝客（Pizza Hut），正在進行劇烈的版圖重組，他們即將在2026上半年，一口氣關閉全美約250家「表現不佳」的門市餐廳。

《福斯新聞網》指出，儘管必勝客在全球（含中國市場）仍維持成長，但其核心戰場的美國，卻面臨對手嚴峻挑戰。目前必勝客約有一半的營收，是來自美國境內6500家門市，然而最新數據卻顯示，美國同店銷售額在2025年前三季重挫 7個百分點。

低價策略失靈

儘管必勝客一度試圖推出，5美元（約新台幣158元）的超值系列選項，希望藉此挽回流失的消費者，但市場反應顯然不如預期。數據顯示，必勝客美國門市與頭號對手達美樂（Domino's Pizza），無論在技術與效率競賽中，都處於被動地位。

而且，百勝集團旗下並不只有一家連鎖餐飲品牌，相較於必勝客頹勢，同集團的 Taco Bell反倒成為銷售支柱。藉由不斷推陳出新的創新菜單，搭配成功的行銷策略，讓Taco Bell本季銷售額大幅成長7%，成功吸引涵蓋高收入者、年輕族群以及家庭客在內的廣泛受眾買單。

連鎖餐飲Taco Bell位於美國俄亥俄州門市外觀。（取自百勝官網）

此外，肯德基（KFC）也正處於緩慢回升階段，透過導入Taco Bell的管理模式進行菜單創新，試圖從Chick-fil-A與Raising Cane's兩大勁敵手中奪回市佔率，本季銷售微幅上升1%。

根據餐飲顧問公司Technomic報告，必勝客在美國連鎖披薩市場佔有率，從2019 年的19.4%、萎縮至今天的15.5%。分析指出，必勝客長年受限於過時的大型內用店鋪，在消費者轉向「快速取餐」與「高效外送」之際，顯得非常綁手綁腳，反觀競爭對手達美樂，憑藉快速外送核心優勢，目前全球門市已拓展至2萬1750 家，坐穩龍頭寶座。

必勝客演進史

必勝客的傳奇，始於1958年的堪薩斯州，由一對兄弟借款600美元（約新台幣1.9萬元）創立。當時由於原始招牌空間有限，最多僅能容納8個字母，這才誕生「Pizza Hut」這個響亮的名字。

1969 年：經典的「紅屋頂」建築風格首度亮相。

1971 年：成為全球銷售額第一的披薩連鎖店。

1997 年：從百事可樂（PepsiCo）分拆，加入百勝集團。

百勝集團執行長透納（Chris Turner）表示，必勝客在全球100國、設有2萬家門市，雖然國際市場仍展現強勁增長能力，但公司面對美國本土業務疲軟，被迫必須做出抉擇。百勝目前已啟動正式的策略審查，市場普遍預期、該集團有很大可能在2026年底之前，讓必勝客拆分獨立，或改由外部私募基金接手經營。

