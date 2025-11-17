披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了



生活中心／曾郁雅報導



日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。





披薩店老闆因台灣16名旅客只點5份披薩、3杯啤酒，拍影片公開嘲諷，還喊「台灣滾吧」引發炎上。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini@臉書）

義大利蒙特卡丁尼市的披薩店（Pizza dal Pazzo）老闆拍片用外語嘲諷台灣遊客16人點5份披薩，當下台灣人還以為老闆只是在記錄與顧客互動，甚至熱情介紹自己來自「台灣」、對鏡頭「比讚、YA」，但沒想到老闆卻是用外語批評「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂」，事後影片在網路炎上、店家評價也被網友狂洗，不得不出面道歉的老闆卻又喊出「向所有中國人、台灣人道歉」，甚至喊台灣與中國加油，大大告白的場面再次點燃台灣網友怒火。

老闆事後道歉卻又表示「向所有中國人、台灣人道歉」，說法再度激怒台灣網友。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini@臉書）

甚至義大利媒體廣泛報導此事件，於義大利社群引發不小討論，對此蒙特卡丁尼市市長德羅索則出面說明，提到老闆為了做效果而浮誇，但這樣的手法「極其錯誤」，希望外界不要因此認為蒙特卡丁尼市就是如此，「侮辱遊客並非我們的待客之道」、也緩頰「但他絕不是一個壞人或種族主義者」，並規劃會在週一邀請此次事件中相關國家的外交代表「進行會晤」，希望重申當地熱情好客的精神。

蒙特卡丁尼市長親出面回應，並表會找台灣代表溝通。（圖／民視新聞）

財經網美胡采蘋聽聞事件後續發展，忍不住在臉書感嘆：「媽媽咪呀現在台灣國際地位是不是稍微有點太高了」，市長認了老闆的行為不妥，「（市長）要找台灣駐義大利的外交官來化解化解，看起來是要帶老闆出來洗門風的感覺。」，他認為連市長都出來了，讓目前整個事件已經往「親戚麥計較」的劇情發展，胡采蘋想起自己過去去義大利玩，就覺得他們個性跟「台灣人滿像的」，很容易把對方當鄉親，對當地風情印象深刻的他，更提及事發當地城市位於托斯卡納省，當地不只山城景緻超美，還有好吃到爆炸的橄欖油，自己很多年前吃過一盤牛肝菌野菇麵到現在都念念不忘。

事實上，相關事件在網路有不同討論，部分網友認為老闆行為固然戲謔，但台灣遊客「少點餐」也容易冒犯人，不過就有臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」於15日發文透露自己就在該團，說明當天因塞車抵達飯店已過晚間8點，導遊先帶長輩到附近用餐，但因時差食慾不佳，一團人只點了飲料、酒和5份披薩，她強調導遊事前已有向店家詢問、並獲同意可以少點，店家當時也笑著以義大利語交談，讓團員誤以為是熱情招呼，事後才發現老闆其實是在直播抱怨。





