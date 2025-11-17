披薩店公審台人「義媒體刷整排報導」！他揭「風向超反差」爆出真相



日前一群台灣旅客前往義大利蒙特卡丁尼市一間披薩店用餐，疑似老闆不滿一票人只點了5份披薩與3杯啤酒，讓他直接開啟錄影畫面嘲諷台灣客人，一開始甚至直接認為眼前客人是來自中國，隨後聽到對方自我介紹來自台灣才改口，但依舊持續酸台灣人「滾吧」，由於語言不通讓整群台灣客人以為老闆只是在記錄工作，甚至還面對鏡頭比讚、YA，隨後老闆遭到炎上後，緊急道歉卻被網友質疑其誠意，讓市長緊急出來滅火，也讓在台灣生活的義大利人看不下去，公開目前義大利網友對此事件評價，理性分析各方立場了。

台灣旅客在義大利披薩店被老闆因「16人點5披薩」拍片嘲諷還喊「台灣滾吧」。（圖／翻攝畫面）蒙特卡丁尼市披薩店「瘋狂披薩」老闆公審台灣人事件，讓在台灣擔任家教的義大利人使用帳號「義大利文」分享自己見解，他提到老闆辱罵台灣遊客的行為震驚外界，並亮出義大利媒體報導的截圖畫面再解釋現況：「一家披薩店發生的嚴重種族歧視事件，已演變成國際性案件，甚至傳播到台灣，並被義大利多個地方和國家報紙廣泛轉載。」，當時老闆辱罵客人「該死的中國人」，隨後聽到對方來自台灣又改口繼續開酸「滾」。

影片曝光後延燒，老闆道歉又因為沒誠意讓網友看傻眼。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini@臉書）





義大利文他提到影片引發義大利與台灣兩國討論：「該影片迅速暴紅，不僅在義大利引起公憤，被媒體大肆報導，更在台灣引起了特別強烈的憤怒，被解讀為不可接受的歧視行為。」，沒想到老闆道歉不只喊跟「台灣」、「中國」人民道歉，還稱義大利人「愛開玩笑」，讓網友認為老闆道歉沒誠意，火燒到市長德羅索（Claudio Del Rosso）出都出來發聲，認了老闆行為「是嚴重的錯誤」，還打算去見台灣駐義大利代表會面，解釋自己城市一就是「熱情好客」，老闆行為不代表整座城市。

義大利媒體跟進報導、此事也遭質疑有「種族歧視」成分，讓市長出面滅火強調不代表城市立場。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini@臉書）

對此，義大利文透露自己看了義大利網友對這次事件的看法， 坦言確實有一半網友認同老闆觀點，認為顧客「小氣」；另一方面，也有義大利網友認為顧客不該遭受這樣對待，覺得老闆拍片羞辱客人太超過。義大利文自己則認為「兩邊都有錯」，認為客人確實點太少餐點了，佔用原本可以服務更多願意消費的顧客的座位，「不妨設想一下，16位外國遊客來到台灣，進入一家牛肉麵餐廳，卻只點了5碗，並佔用了許多座位。這只需要一點常識。」；至於餐廳，義大利文則認為老闆拍片羞辱客人還公開曬出的行為也是錯誤的，他認為老闆應該向顧客解釋文化差異或是提出「低消」要求。





一名自稱在台義大利人的家教分析義大利網友真實風象，坦言一半網友站在老闆邊、一半網友則認為老闆行為確實不妥。（圖／翻攝自義大利文@臉書）





事實上，相關事件在台灣網上就有不同討論，部分網友認為老闆行為固然戲謔，但台灣遊客「少點餐」也冒犯人，不過就有臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」於15日發文透露自己就在該團，說明當天因塞車抵達飯店已晚，導遊先帶長輩到附近用餐，但因時差食慾不佳，一團人只點了飲料、酒和5份披薩，她強調導遊事前已有向店家詢問、並獲同意可以少點，沒想到老闆其實有用直播抱怨此事。







原文出處：披薩老闆公審台灣人「義大利媒體刷整排報導」！他揭「當地風向超反差」爆出真相

