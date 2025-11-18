披薩店公審台客「道歉包牌中國」刪片了！老闆「鬼之操作」網傻眼

生活中心／綜合報導

一群台灣旅客日前前往義大利蒙特卡丁尼市一間披薩店用餐，因16人僅點了5份披薩與3杯啤酒，卻被店家拍下清晰影像並上傳社群，先是喊出「中國」，而後聽到客人自我介紹「來自台灣」，又改口「台灣」嘲諷喊滾，引爆國際爭議，當時旅客聽不懂義大利語交流，以為老闆只是熱情互動，還對鏡頭開心比「YA」、豎大拇指，沒想到事後才發現自己成了直播笑柄，影片曝光後迅速在網路延燒，店家雖緊急刪片並道歉，但後續反覆舉動仍引來不少質疑，更有網友發現老闆原本在個人臉書公開「道歉片」消失了。

披薩店公審台灣客人「道歉包牌中國」刪片了！老闆滅火「鬼之操作」網看傻眼

當地披薩店老闆拍片嘲諷台灣旅客，引爆義大利與台灣網路爭議。（圖／翻攝畫面）

披薩店「瘋狂披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）公審台灣旅客的行為，也登上義大利當地媒體，引起市府關注。蒙特卡丁尼市市長德羅索表示，店家為了效果做得「太過頭」，方式不妥但無歧視動機，強調「侮辱遊客不是城市的待客之道」，他也透露，將在近期邀請相關國家的外交代表會面，藉此重申城市對旅客的友善態度。

披薩店公審台灣客人「道歉包牌中國」刪片了！老闆滅火「鬼之操作」網看傻眼

老闆雖刪片道歉，但又說「向中國人、台灣人道歉」，再度讓台灣網友看傻眼。（圖／翻攝自臉書@Patrizio Pazzini ）





值得注意的是，老闆事後發布道歉聲明時，特別點名向「所有中國與台灣人」道歉，並在文中稱讚「你們奇妙又令人驚嘆」、「是了不起又獨特的人」，甚至喊出「中國和台灣的一切都非常棒」，全文多次強調「我愛你」，不過依舊有網友質疑老闆把台灣跟中國一起點名、道歉的行為背後是否真誠，而就在18日，有網友發現老闆已於臉書悄悄刪除或隱藏了這段公開道歉影片，頁面讓外界猜測他可能希望風波就此平息。





披薩店公審台灣客人「道歉包牌中國」刪片了！老闆滅火「鬼之操作」網看傻眼

老闆道歉片已經從臉書頁面消失。（圖／翻攝自臉書@Patrizio Pazzini ）





事件在台灣網路上也激起兩派討論，有人怒批店家嘲諷過分，也有人認為團客點餐較少容易引發爭議，臉書粉專「阿嬌哥的享樂生活」15日則出面還原現場，表示自己就在該團，當晚因塞車抵達飯店過晚，導遊帶大家先找東西吃，但多數人因時差沒胃口，只點了飲料與少量披薩。她強調，導遊在點餐前已先徵求店家同意，當時老闆也用義大利語聊天，因此大家誤以為氣氛融洽，直到回飯店才知道對方其實在抱怨。





披薩店公審台灣客人「道歉包牌中國」刪片了！老闆滅火「鬼之操作」網看傻眼

老闆目前已經關閉IG帳號，餐廳臉書粉專則持續有網友留言抗議。（圖／翻攝自臉書@Patrizio Pazzini ）





此外，也有網友提醒，店家擅自拍攝旅客清晰臉部影像並公開上傳，可能已踩到歐盟GDPR（一般資料保護規則）紅線。GDPR 明文規定，未經當事人同意，不得蒐集、使用或公開可辨識個人身份的影像；若影像被用於嘲諷或造成名譽損害，情節更為嚴重，若遭旅客檢舉，當地主管機關可能啟動調查，最高可面臨自2萬到2000萬歐元的罰款。義大利過去就曾有公營單位因違法散播監視畫面，被裁罰20萬歐元（約722萬台幣）。至於這名披薩店老闆是否會因此承擔法律責任，有待後續釐清。

披薩店公審台灣客人「道歉包牌中國」刪片了！老闆滅火「鬼之操作」網看傻眼

