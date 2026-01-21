披薩店窯烤爐竄火苗 客人驚險中助滅火

客人驚險之中趕緊上前將瓦斯關掉，幫忙滅火。（示意圖／Pexels）





嘉義一家披薩店，因為窯烤爐故障，改用備用窯烤爐，沒想到竟竄出火苗，還發出爆炸聲響。好在等待用餐的客人看到，驚險之中趕緊上前將瓦斯關掉，幫忙滅火。老闆覺得幸虧有這兩名客人，拯救了披薩店，事後將影像公開在網路上，希望兩名客人跟他聯繫，想要好好道謝。

正在後台備料的老闆，聽到電話聲響，趕緊衝出來滅火，這時火苗已經從上方延燒到木作吧檯。

客人vs.老闆：「還在燒。」

老闆衝到櫃台前，先把瓦斯關掉進行滅火，順利化解燒店危機。他事後將影像公開在網路上，感謝這兩位客人拯救披薩店，因為當時情況匆忙，來不及道謝，希望客人能與他聯繫。

店家對於事發過程相當低調，因為前一天窯烤爐故障，才改用這口備用窯烤爐，沒想到竟起火。滅火過程中，年輕客人先關瓦斯，這樣的處置正確嗎？

嘉義市消防局災防科技佐張育維：「希望可以先顧慮民眾自身的安全，確定自己可以完全逃離現場之後，再進行關閉爐火或移除電源，要視現場狀況而定。」

消防局也建議，店家可檢視店內是否有安裝住警器與滅火器，並重新檢視作業流程，避免類似意外再發生。

