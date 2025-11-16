披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風

國際中心／黃韻璇報導

一群觀光客不知義大利老闆拍片公審他們只點5份披薩，還開心比讚和YA手勢，並透露自己來自「台灣」。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，披薩店所在地市長也出面緩頰表示「將見台灣代表解決」。對此，財經網美胡采蘋就驚呆「台灣國際地位是不是稍微有點太高了」。

廣告 廣告

影片曝光後遭台灣網友出征，事後這段影片被下架，「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

據《義大利國家報》（La Nazione）報導，當事披薩店「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）的所在地、蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰，表示他相信披薩店老闆帕齊尼並非有意冒犯，只是想藉此博取更多人按讚，只是採取了非常錯誤的做法。

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自Patrizio Pazzini臉書）

市長強調，此事件不代表蒙特卡丁尼市，也不代表該市市民，帕齊尼正以各種方式表達歉意，而他身為市長也將邀請涉及此事件的相關國家外交代表會晤。

「披薩事件」驚動到義大利當地市長，財經網美胡采蘋就在粉專「Emmy追劇時間」驚呆發文喊，「媽媽咪呀現在台灣國際地位是不是稍微有點太高了，義大利披薩店那個Montecatini的市長已經跑出來了，說老闆嚴重錯誤，要找台灣駐義大利的外交官來化解化解，看起來是要帶老闆出來洗門風的感覺」。

胡采蘋笑稱，「市長都出來了，目前整個事件已經往親戚麥計較的劇情發展」，她也分享，其實自己去義大利玩的時候，就覺得他們個性跟台灣人滿像的，很容易把你當鄉親。

更多三立新聞網報導

爆玩女人、有私生子！少林寺「淫亂方丈」釋永信 遭批准逮捕

中國再放話！《解放軍報》威脅：日本全國恐淪戰場 警告介入台海3下場

16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利

辱罵台灣遊客！義大利披薩店老闆道歉「這1句」 網怒：對象都搞不清楚

