披薩店羞辱台灣客驚動市長！他曝「義大利媒體廣泛報導」：嚴重種族歧視

國際中心／黃韻璇報導

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審、羞辱。影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，披薩店所在地市長也出面緩頰表示「將見台灣代表解決」。一名在台灣擔任家教老師的義大利人透露，此事件被義大利媒體廣泛報導，直言是「嚴重種族歧視事件」，並分享義大利人看到新聞後的看法。

一名在台灣擔任家教老師的義大利人在粉專「義大利文」透露，這起事件已經被義大利（地方與國家）媒體廣泛報導，直言「披薩店發生的嚴重種族歧視事件，已演變成國際性案件」。

他坦言，自己在社群媒體上閱讀了義大利讀者對這則新聞的評論，「我必須說，其中一半的人認同餐廳老闆的觀點，認為顧客表現得像吝嗇鬼或貪小便宜的人；而另一半的人則為顧客辯護，認為餐廳老闆不應該拍攝影片並侮辱他們」。

披薩店羞辱台灣客驚動市長，他曝「義大利媒體廣泛報導」。（圖／翻攝自義大利文臉書）

原PO也分享自己的看法，從顧客方面來看，16位顧客佔用了16個座位，卻只點了五道菜/披薩和三杯啤酒，這確實會給餐廳帶來經濟損失，並佔用了許多本來可以服務給其他願意消費的顧客的座位，導致這些顧客不得不去尋找其他餐廳。他更以台灣牛肉麵為例，「不妨設想一下，16位外國遊客來到台灣，進入一家牛肉麵餐廳，卻只點了5碗，並佔用了許多座位。這只需要一點常識」。

至於餐廳老闆方面，這名義大利人強調，餐廳老闆拍攝影片並侮辱顧客，還將其發佈到社交網路上也是錯誤的，因為顧客是外國人，他們可能不了解義大利人在餐廳和披薩店的用餐習慣和文化。他認為，餐廳老闆本可以向顧客解釋不便之處，並提出每人至少消費10歐元的最低點餐要求，讓他們可以自由點餐，例如一個披薩、一份義大利麵、一份大沙拉、一些炸開胃菜，或者甜點、咖啡和飲料。這樣一來，餐廳老闆和顧客都會滿意，事件也就不會發生了。

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

此前，影片曝光後遭台灣網友出征，事後這段影片被下架，「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

當事披薩店「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）的所在地、蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰，表示他相信披薩店老闆帕齊尼並非有意冒犯，只是想藉此博取更多人按讚，只是採取了非常錯誤的做法。市長強調，此事件不代表蒙特卡丁尼市，也不代表該市市民，帕齊尼正以各種方式表達歉意，而他身為市長也將邀請涉及此事件的相關國家外交代表會晤。

