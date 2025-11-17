披薩店老闆公審台灣遊客 他揭義大利網友真實看法

披薩店老闆被指控用不當語言嘲笑一團由16名台灣旅客組成的團體。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





位於義大利蒙特卡蒂尼泰爾梅的披薩店「Pizza Dal Pazzo」老闆被指控假借拍攝影片名義，用不當語言嘲笑一團由16名台灣旅客，因客人僅點了5份披薩和少許飲品分食，事件曝光後迅速引發全球輿論。

這位老闆日前在餐廳內用手機錄製影片，對著鏡頭以不雅字眼稱呼台灣旅客為「該死的中國人」，隨後走向旅客詢問「你從哪裡來」，旅客誤以為是友善互動，還比出讚和YA的手勢，並回答「Taiwan」，未察覺自己正在遭受嘲弄和歧視。這段影片隨後被老闆發佈到餐廳的社群媒體上，影片經過翻譯在台灣社群媒體上瘋傳，引發網友不滿，披薩店也被炎上。

面對強大的輿論壓力，老闆再次錄製影片，稱「我向中國和台灣的朋友們為我拍攝的影片道歉」，他還提到自己曾到中國與台灣旅遊，並稱「你們都是美好、特別、了不起的人。我再次道歉，祝福你們！加油中國，加油台灣，你們是獨一無二、特別又美好的人。」

然而，有網友發現老闆的態度並未完全改正。當有人在店家的Google 評論中留言，試圖以「文化差異」的角度來解釋台灣旅客分食的習慣時，老闆竟公然回嗆了髒話，再度引發網路熱議，讓這場爭議難以平息。

對此，蒙特卡蒂尼市長德羅索（Claudio Del Rosso）不得不緊急出面表態。承認老闆犯了「嚴重的錯誤」。德羅索強調，這起事件不代表這座城市，並宣布將邀請相關國家（包含台灣）的外交代表進行會面，以重申這座城市一貫的熱情好客精神。

一名家教老師「義大利文」也在臉書上發文，對這起事件進行了分析。他指出，義大利媒體對此事件廣泛報導，義大利讀者們的評論也呈現兩極分化，一半人認同餐廳老闆的觀點，認為顧客貪小便宜，另一半人則為顧客辯護。

「義大利文」指出，從顧客方面來說，16位客人佔用了16個座位，卻只點了5個披薩和飲品，確實會給餐廳帶來經濟損失，並佔用原本可以服務其他願意消費的顧客的座位。

然而，從餐廳老闆方面來說，拍攝影片並侮辱外國顧客是更大的錯誤，因為這些外國人可能不了解義大利的用餐習慣和文化。「義大利文」建議，餐廳老闆本可以向顧客解釋不便之處，並提出每人的低消，讓顧客自由點餐，這樣就能讓雙方都滿意，避免爭議發生。

