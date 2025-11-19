披薩店老闆刪道歉文！這群台灣人衝義大利送暖 網怒：覺得自己好善良？

生活中心／黃韻璇報導

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審、羞辱。影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，不料近日被網友發現，老闆重新打開IG帳號後，把道歉文刪掉了，然而同一時間卻有台灣遊客到義大利，特地去吃了這家披薩店，還透露老闆很感動，「送暖」行徑引發台灣網友不滿。

一名在義大利經營民宿的台灣人，昨（19）日在Threads發文，稱自己帶著民宿客人，去現在熱門時事店吃披薩，透露「老闆聽到我們來自台灣感動到都要哭出來了，也解釋了事情經過。這幾天他也收到很多恐嚇電話跟簡訊，有人說要對他跟他的家庭與餐廳如何如何，也有人把他的電話發在求職網說要找壽司師傅，搞得他每天電話接不完簡訊收不完」。

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

原PO表示，「一件事有不同的樣貌，站在不同角度看的事態都有所不同，但是生活還是要過，老闆跟老闆娘依舊認真的做著Pizza，員工也是認真的工作，店裡坐滿了客人」。最後原PO更感嘆，「與人玫瑰，手指撚香（Chi semina amore raccoglie felicità）」。

然而貼文一出卻引爆台灣網友怒火，因為此前才有網友發現，披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）發出道歉文，把出事後關閉的IG帳號重新打開，並將道歉文直接刪除，甚至在Google的1星負評下方飆髒話「fxxk u」，然而現在卻有台灣人跑去「送暖」。

網友紛紛留言酸，「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣」、「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「他們笑著酸你們，你們都不知道，這間是著名的黑店！台灣人就是鄉愿，鄉愿到義大利去」、「reddit上面一大堆歐美人就是在炮轟老闆是種族歧視」、「偽善比作惡更可怕」、「在人家的傷口撒鹽，把將落幕的事，再炒話題」。

