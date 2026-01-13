披薩盒怎麼丟？環保局曝「1狀況不能回收」 丟錯恐噴6000元

生活中心／朱祖儀報導

不少人過節時喜歡訂披薩和親朋好友共享，但吃完之後的紙盒該怎麼處理呢？台北市環保局曾提醒，因為披薩紙盒沒有塑膠淋膜，所以不算紙容器，算是紙類回收，不過若上面充滿油脂，則可直接丟進一般垃圾。

台北市環保局先前在臉書發文表示，不少人慶祝節日後，都不知道要如何處理披薩盒，但其實最基本的辨別方式，就是看紙類是否有塑膠淋膜，披薩盒因為沒有塑膠淋膜，所以不能算是紙容器，而是平面類的紙類回收，建議丟棄前可以將其攤平減少容積，並在每週一、五交給資源回收車。

但台北市環保局提醒，如果披薩盒內部充滿食物油脂，則不可回收，必須當成一般垃圾，裝進專用垃圾袋並丟入垃圾車。若未遵守規定亂丟是可以開罰的，最高可處6000元罰鍰。

根據「回收大百科」官網指出，披薩盒材質單純、處理成本相對低，因此回收價值很高，只要沒有分錯類，就有很高機會能再次被利用，建議吃完之後可以將披薩盒拆解並摺疊集中，以廢紙回收處理即可，中間的三角塑膠支架擦掉油分後，則可和廢塑膠一起回收。

