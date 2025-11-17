披薩老闆羞辱台遊客炎上！義大利市長出面救火：將邀台灣代表會面

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

義大利蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）一間名為的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），因不滿台灣遊客「16人點5披薩」，在社群平台上破口大罵。遭到炎上後又發布道歉影片，連當地市長德羅索（Claudio Del Rosso）也被釣出來，表示將介入這次的風波，邀請台灣代表會面，展現蒙特卡丁尼的好客精神。

「瘋子披薩」老闆帕齊尼諷刺台灣遊客「16人點5披薩」。（圖／取自店家IG​​​​​​）

公審台灣遊客影片在IG公開後，披薩老闆隨即遭到炎上，Google Maps評論區被大量一星留言灌爆，帕齊尼甚至一度關閉IG帳號。帕齊尼之後重新開啟帳號並發布道歉影片，坦言自己當時是「壓力太大、情緒失控」。他並寫道：「大家好，致中國和台灣的朋友們：我想為之前我所拍的影片向大家道歉。你們都是非常棒、非常可愛、很美好的人...在這裡再次向大家說聲對不起。我真的很喜歡你們。中國加油！台灣加油！你們都是獨一無二、特別又很棒的人！」

不過，這樣的道歉許多台灣網友不買單，紛紛留言：「有誠意就先去分清楚中國和台灣的區別」、「道歉扯到中國幹嘛」。風波也引起當地人關注，連蒙特卡丁尼市市長德羅索都發聲表示將介入，德羅索也幫老闆緩頰：「在我們城市，大家都認識影片中的這位店家，我們知道他是一個在任何情況下都能和任何人開玩笑的人。我相信他並沒有意圖冒犯任何人，只是、即便方式非常不恰當，想在社群媒體上發表一支能吸引按讚的影片。他絕不是壞人或種族歧視者，但這次確實犯下了一個嚴重的錯誤。」

「瘋子披薩」老闆帕齊尼諷刺台灣遊客影片遭炎上。當地市長德羅索表示將介入這次的風波，展現蒙特卡丁尼的好客精神。（圖／取自德羅索臉書、截自店家IG）

德羅索強調：「蒙特卡丁尼是一座觀光城市，長年以接待來自世界各地的旅客為榮，未來我們也會持續用一貫的方式熱情歡迎所有人。這起事件並不能代表這座城市，也不能代表蒙特卡丁尼的居民。這位店家確實犯了錯，而且是相當粗糙的錯誤，他現在正以所有可能的方式道歉，這是必要的。我身為市長，將在週一邀請此次事件相關國家的外交代表前來會面，再次向他們展現我們的好客精神。

市長德羅索發文表示願與台灣代表見面，展現待客精神。（圖/截自臉書）

