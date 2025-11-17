披薩老闆辱罵台灣人遭炎上！外交部說話了

▲義大利披薩店老闆因不滿16位台灣人只點5份披薩，拍攝影片公審旅行團，事後雖緊急道歉仍引發爭議。（圖／翻攝自Pizza dal Pazzo IG）

[NOWnews今日新聞] 日前有16名台灣旅客在義大利一間披薩店用餐，僅點了5份披薩與3杯啤酒，卻遭店家錄影以義大利語公開嘲諷，更以「中國人」戲謔，引發大批網友群情激憤，紛紛留言砲轟；事件越演越烈，店家隨後發布道歉影片，更驚動當地市長出面緩頰，表示將與台灣代表洽談協調。對此，我國外交部也緊急發聲回應了。

外交部注意到近期我國旅客赴義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）旅遊的相關報導。依據事後媒體報導，該名店長已針對其個人行為公開道歉。蒙特卡丁尼市長也於官方社群平台發布聲明，該市一向秉持友善精神待客，市長近日並將邀晤外國代表，重申當地好客傳統。據我國駐義大利代表處表示，蒙特卡丁尼市政府已與該處聯繫，外交部就該處與義大利各界的互動，表示歡迎。

台灣與義大利在文化、經貿與教育等領域一直保持良好互動，義大利也是台灣民眾喜愛，且造訪頻繁的歐洲旅遊目的地之一。外交部鼓勵雙方深化實質交流，增進彼此相互瞭解，並已責成我駐處持續確保旅外國人的權益與尊嚴，獲得適切關懷與保障。

▲義大利披薩店老闆事後雖緊急道歉，但仍無法滅火，甚至驚動市長出面緩頰。（圖／翻攝自臉書Patrizio Pazzini）

回顧整起事件過程，義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅披薩店Pizza dal Pazzo近日因不滿16位台灣遊客來店用餐，卻只點5份披薩享用，在IG直播公審台灣人，老闆滿口義大利語，在影片中不滿表示「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」

當時台灣遊客也入鏡表示「來自台灣」，老闆接著反嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」隨著影片公開在網路上引起公憤，影片馬上被網友灌爆留言，店家緊急刪除影片，老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）事後拍攝影片道歉，表示自己去過中國與台灣，稱一切非常美麗，更喊話自己愛台灣。

