披薩還是蛋塔？拿坡里「派對Pizza塔」全新登場 盲盒吃出驚喜滋味

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「派對Pizza塔」每盒6入，集結海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸及墨西哥等6款經典披薩口味。（拿坡里披薩．炸雞提供）

披薩竟然變成蛋塔了？！拿坡里披薩．炸雞全新推出創意鹹食點心「派對Pizza塔」，每盒6入集結海鮮、夏威夷、地中海漁夫、燻雞、臘腸、墨西哥等6款人氣披薩口味，外表完全看不出口味，咬下第一口的瞬間才能揭曉答案，開盲盒的驚喜感適合朋友聚餐、家庭共享，辦公室下午茶也能吃出歡樂趣味。

「派對Pizza塔」於6月8日起在全台拿坡里門市正式開賣，原價330元，上市優惠價249元，每盒包辦6種經典披薩口味，但外觀看起來幾乎一模一樣，讓讓消費者邊吃邊猜、越吃越有趣，把美味和驚喜感一次打包，力拚成為今夏最有話題的聚會美食。

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除了新品上市，拿坡里也同步推出超值優惠，自6月8日起「6塊烤雞＋2塊烤腿排塊」原價520元，超殺優惠價199元；平日15點前再加碼推出午餐限定優惠，買小披薩送2塊炸雞，原價420元，現在只要特價169元，輕鬆享受高CP值美味。

此外，三商i美食卡會員還可享專屬加碼回饋。2026年6月8日至6月30日期間，凡購買派對 Pizza 塔並於結帳前輸入三商i美食卡卡號，即可獲得額外5點好康點數。

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