披薩風波義市長急滅火！她曝：升格外交等級

▲義大利披薩店老闆事後雖緊急道歉，但仍無法滅火，甚至驚動市長出面緩頰。（圖／翻攝自臉書Patrizio Pazzini）

[NOWnews今日新聞] 台灣旅行團日前在義大利用餐卻遭遇羞辱風波，一間披薩店老闆不僅以義大利語拍片公審，還嘲諷16名台灣旅客「只點5份披薩、3杯啤酒」，甚至用「中國人」、「日本人」刻意揶揄，讓一行人毫無防備地在鏡頭前比讚合照，被羞辱卻渾然不知。同行網紅部落客透露，此前導遊已向店家說明原因，老闆也同意少點，事後卻在鏡頭內冷嘲熱諷；目前該團仍在義大利行程中，最新狀況也隨之曝光。

從畫面中可以看到，義大利披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）用義文說道：「親愛的，這裡簡直瘋了，我們有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」接著更爆粗口：「那些該死的中國人，要給你們看嗎？是的！我給你們看。」旅客們也入鏡表示「來自台灣」，老闆竟回嗆：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」

廣告 廣告

影片曝光後引發台灣網友怒火，負評湧入灌爆店家，事件越演越烈，雖帕齊尼發佈道歉文，宣稱自己「深愛中國和台灣人」、「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」但多數網友並不買單，戰火一路延燒到驚動了官方，連披薩店所在地蒙特卡丁尼的市長德羅索也出面滅火，強調此事件不代表當地，「這位老闆犯下嚴重錯誤，正用各種方式道歉」，並表示將邀請台灣駐義外交官會談，以妥善處理爭議。

而剛好也在同個旅行團的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」，日前也在臉書粉專說明，當時導遊有向店家說明狀況，「店家也同意，他們只點5個披薩，全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人」，而此事爆發後在台灣迅速發酵，同團遊客馬上接到大量詢問電話。

「阿嬌哥的享樂生活」今（17）日再度發文表示，感謝宇宙，感謝在台灣的大家關心，同團的團員們知道她有發文幫忙向外界說明，且事件還「升格外交等級」，大家的氣氛恢復了不少，目前跟團的行程正持續進行中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

披薩老闆辱罵台灣人遭炎上！驚動義大利市長救火 外交部說話了

台大生發雞排跳票！媒體人預言「他」選北市：請100份再跪著直播

吳怡農拚再戰蔣萬安！名醫勸他「改走這條路」：鎖定2030