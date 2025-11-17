「披薩」驚動台義外交體系 「台人喜分食歐美1人1塊」業者點出飲食文化差異

亞洲與歐美飲食習慣差異，意外引發「外交風波」。翻攝Pisa Pizza粉專

日前台灣旅客服義大利旅遊，因16名遊客在披薩店內只點5份披薩與啤酒，遭到店家直播公審，不僅引發網路熱議，甚至當地市長都出面「滅火」，預計本週邀請台灣駐義大利外交官協調化解，對於這場因為披薩引起的「外交風波」，新北市1名經營披薩店的老闆就點出，其實這就是2國飲食文化的差異。

根據報導指出，該旅行團導遊在事前已向店家溝通，說明因為用餐時間較晚、長輩食量不大，詢問是否能少點，店家當時也同意。用餐時老闆以義大利文笑著交談，團員原以為是熱情互動，事後才發現對方竟在直播抱怨。

結果看似單純的「消費糾紛」，最後竟演變成「外交事件」，據聞此事件在網路上引發討論後，驚動當地市長出面滅火，表示店家行為不代表城市立場，甚至預計在本週邀請台灣駐義大利外交官協調化解。

對於這起事件，台灣經營披薩店15年的業者Ken發文指出，其實這就是很明顯的「飲食文化」差異，Ken表示，店內主打的義式薄餅，風格恰好與這家義大利傳統披薩接近，從過去的營運經驗分析，歐美客人大約9成以上都是「1個人吃1個披薩」，通常還會搭配啤酒，這樣的飲食型態對於他們來說屬於「常態」。

台灣及日韓等亞洲客人習慣2至3人分食1塊披薩，再搭配其他附餐。翻攝Pisa Pizza粉專

而包含台灣、日本、韓國在內的亞洲客人消費習慣則大相徑庭，大多是2至3人分享1個披薩，再搭配附餐或飲料，Ken認為，從消費習慣就可以體現歐美與亞洲文化與飲食習慣的差異，但若店家在意消費金額，訂定「最低消費」即可避免爭議。

Ken也說，義大利餐廳偶爾抱怨「觀光客點太少」也並非新鮮事，因為內用座位有限、翻桌率確實會受影響，餐飲業者都能理解。然而，他也指出：「既然在意，其實最簡單的方法就是設定最低消費，講清楚比事後公審好太多了。」

對於1塊披薩可以鬧到當地市長出面，甚至驚動外交體系介入，確實很令人意外，但Ken笑稱：「我可能要先向義大利人道歉，因為台灣披薩真的很常加鳳梨，我本人也很愛吃！」

他分享義大利網路上常見的玩笑梗，例如 La pizza hawaiana è un crimine gastronomico.（夏威夷披薩是美食上的犯罪），以及 Mettere l’ananas sulla pizza dovrebbe essere illegale.（披薩加鳳梨應該直接列為非法）。而這些玩笑語反映的正是文化差異，而非對錯：「彼此尊重、多溝通，就能避免這類誤會。」



