披過藍袍更清楚！國共論壇復辦 高揚凱批：票投國民黨就是引狼入室

[Newtalk新聞] 據傳，國民黨將恢復暫停許久的「國共論壇」，由副主席蕭旭岑率隊在1月底前往北京。對此，新動力信賴之友會副秘書長、也是曾披藍袍參選議員的高揚凱今（9）日強烈抨擊國民黨立場，直言中國日前才在台海試射飛彈、派遣軍機軍艦持續擾台，國民黨卻「迫不及待跑去跟共產黨一家親」，行徑令人震驚。

高揚凱指出，面對中國對台軍事威脅，國民黨不僅不敢對中共吭聲，反而打算重啟「國共論壇」，附和統戰論調，形同主動配合北京節奏。他直言，這樣的作法根本不是交流，而是「朝貢」。

高揚凱痛批，國民黨在國內阻擋國防預算，卻在兩岸議題上不斷向中共示好，質疑是否把台灣的國防安全當成政治交易的「祭品」，只為替鄭麗文與國民黨鋪路。

他強調，國民黨「舔到忘記台灣有 2300 萬人民」，呼籲社會看清楚，究竟是誰正把台灣推向火坑。他更直言，「票投國民黨，就是引狼入室，就是投給共產黨」。

高揚凱最後呼籲，台灣社會必須團結守護民主與自由，堅決拒絕任何賣台行徑，不能讓國共合流的政治操作危及台灣的未來。

