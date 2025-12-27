披麻袋、吹暖氣！動物園釋「禦寒小物」 助猩猩、樹獺保暖

動物園裡的動物，也全面進入抗寒模式。（圖／東森新聞）





天氣變冷，不只人縮成一團，會想要找保暖的東西禦寒，動物園裡的動物，也全面進入抗寒模式，園方啟動的禦寒機制，就提供動物麻布袋、保暖燈、厚乾草床，讓可愛動物能度過寒冷天氣，不過氣象署也提醒，雖然周末開始氣溫逐漸回暖，但跨年前後，又會有一波東北季風報到。

天氣又濕又冷，不只人需要好好做好保暖之外，其實動物也一樣，來到動物園，動物園也已經啟動了，全方位的（禦寒）保暖機制，提供不同動物不同的保暖材料。

天空飄雨，紅毛猩猩不想被淋濕，趕緊找地方躲避和另外一隻依偎在麻布袋上。

遊客：「牠拿那個布圍起來，太冷了，好好笑好像人一樣喔。」

天氣冷，紅毛猩猩能躲就躲暫時不想見客。抓起麻布袋就往身上蓋，把自己整個包起來，抵擋冷風寒氣。

遊客：「現在都在裡面，有一個毯子，大部分都是夏天來，很少很冷的時候來。」

遊客：「是有這個（動物都躲起來的）感覺啦，因為畢竟下雨天嘛比較冷。」

不只靈長類怕冷，烏龜樹獺也一樣都躲在有保暖燈的樹屋內。

遊客：「牠們都躲進洞穴裡面比較多，就活動力比較差，就覺得他們都不出來活動，很難拍照。」

遊客雖然拍不到照，但還是有其他小動物願意露臉近距離迎客，似乎是感覺到天氣要逐漸回暖。27號週六開始冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

不過空檔沒幾天，下週二30號又會再有變化，因為東北季風要南下，跨年夜當天會再增強，預估東半部會飄雨機率高，要看曙光不容易，反倒是中南部屬多雲到晴降雨機率低。

至於新年元旦後，除了東北季風影響，預估一月初也會有一波的冷空氣會南下，有機會發展成寒流，但有多冷會冷多久還要觀察，冬季天氣變化大，保暖可不能輕忽。

