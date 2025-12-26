披18號王牌闖日職 徐若熙正式加盟福岡軟銀

「我是福岡軟銀鷹隊徐若熙！」在滿場台、日媒體見證下，中職投手徐若熙26日披上象徵王牌投手的18號球衣正式亮相，宣告旅日生涯啟程。他直言自己的目標是爭取先發輪值、成為更好的投手，並在日本職棒這個更高強度的舞台持續挑戰自我極限。

中職「龍之子」徐若熙正式站上旅外新起點。這場由台、日球團在台北合辦的加盟記者會規模盛大，出席嘉賓包括中華職棒聯盟會長蔡其昌，味全龍董事長魏應充、領隊丁仲緯與總教練葉君璋；福岡軟銀方面，首席棒球主管(CBO)城島健司、總經理(GM)三笠杉彥、國際部長松本裕一與廣報室長池田優介也全數到場，並由城島健司親自替徐若熙披上18號球衣，展現球團高度重視。

廣告 廣告

城島健司指出，徐若熙雖然已經是非常好的投手，但還沒有到達天花板，球團將結合世界頂級的運動科學與教練團隊，協助他持續成長，希望依照計畫，讓他在日本成為頂級選手，並朝世界級投手邁進。對於徐若熙能否參加2026年世界棒球經典賽(WBC)，城島健司也表示球團態度開放，給予支持與鼓勵。

在日本棒壇，18號象徵王牌投手，徐若熙也是福岡軟銀隊史超過80年來首位獲得此背號的外籍球員。對此，徐若熙也給自己明確的期許。徐若熙說：『(原音)18號我覺得是給自己一個目標，就是成為一個最好的投手，這個背號會一直Push我往前，往更好的地方前進。』

外傳徐若熙加盟合約為3年總值1千萬美元(約新台幣3.18億元)，球團不願透露細節，僅證實是3年合約。徐若熙則表示最終選擇福岡軟銀主要是考量當地環境、醫療資源與家庭因素，他先到日本職棒累積經驗，未來若有機會，也希望挑戰美國職棒大聯盟。

談及棒球生涯新階段的挑戰，徐若熙坦言需要時間適應語言以及和隊友的溝通，但他不會給自己太多壓力，就是努力做到最好。徐若熙：『(原音)我覺得要先克服的是語言、跟隊友的溝通，其實只是換一個地方比賽、換不一樣的對手，還是照自己的方式去練習跟調整，把自己做到最好，不會去想太多。』

展望新賽季，徐若熙為自己訂下務實的目標，就是保持健康、穩定站在先發輪值中，成為一名稱職的先發投手。對於未來是否代表台灣出戰2026年世界棒球經典賽，他也表示自己態度正面，一切尊重教練團安排，他能做的就是把狀態調整到最好。

記者會現場也播放多段祝福影片，包括福岡軟銀球星柳田悠岐、上澤直之，以及名譽會長王貞治皆期待徐若熙成為球隊投手陣容的重要支柱；經典賽台灣隊投手教練王建民除了表達恭喜，也打趣地提醒他明年2月初台灣代表隊將與軟銀鷹有交流賽，「記得穿上國家隊衣服」。(編輯：許嘉芫)