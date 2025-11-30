抬手洩川字腹肌！謝金燕被問跨年計畫 鬆口認「這地點」唱一場：來嗎

娛樂中心／蔡佩伶報導

「姐姐」謝金燕踏入演藝圈多年，肌膚跟身材都保養很好，完全看不出來已經50歲了，而她也常常在社群中分享熱舞的影片，其中謝金燕一抬手洩川字腹肌的火辣畫面，讓網友大飽眼福。

謝金燕昨（29日）在社群中更新近況，只見她放下一頭柔順長髮，穿著單邊露肩上衣搭配灰色運動褲，跟隨音樂大幅度擺動身體，展現滿滿的活力，過程中川字腹肌若隱若現，反映出謝金燕的健身成果。

謝金燕展現滿滿活力。（圖／翻攝自IG）

影片曝光之後，立刻掀起網友的討論，紛紛留言稱讚謝金燕很美，值得注意的是，有網友好奇詢問謝金燕今年是否會參加跨年，釣出本尊表示：「今年在自己家客廳唱一場只有10張票，來嗎?」，還有網友敲碗謝金燕跨年當天可以唱一首歌發文，她也直呼：「這麼有創意，會有人要看嗎」，親民的與網友一一互動。

謝金燕被問跨年計畫回應了。（圖／翻攝自IG）

