一抬頭就天旋地轉，竟是「耳石脫落」惹禍！醫揭如何判別「症狀」：5動作自救，自己也能讓耳石復位
許多人在日常生活中都曾受到暈眩的困擾，但卻常搞不清楚病因，常見引起眩暈的原因包括「前庭神經炎」、「迷路炎」、「耳石脫落症」或內耳疾病「梅尼爾氏症」。其中，耳石脫落症是很常見的前庭疾病，不會影響聽力，也不會危及生命，卻會讓人很不舒服。如果確認是耳石脫落，可以靠居家耳石復位法來自救，不過究竟有哪些症狀，能確認自己是耳石脫落症呢？
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰表示，「耳石脫落症」又稱「良性陣發性眩暈」，簡單來說就是橢圓囊中的耳石漂流到半規管中。
耳石是黏著在內耳控制平衡的細小結晶組織，通常附著在內耳平衡器官的內膜上，這些小石頭因為老化、缺氧、感染或是鈣離子失去平衡，脫落漂流掉到半規管中，造成擾流影響平衡作用，就會使人產生劇烈的眩暈感。
自發的老化（退化）、頭部外傷（包括醫源性）、前庭神經炎、偏頭痛、缺氧、梅尼爾氏症都是耳石脫落可能原因，在臺灣的統計資料顯示，通常女性發生率較男性高，研究可能與骨質疏鬆有關，因為骨質疏鬆會影響到耳石器官裡的鈣離子平衡，也有可能造成脫落。
楊宗翰說，治療耳石脫落，可以用藥物來緩解暈眩，但主要還是會採取耳石復位術，藉由轉動病人頭部將耳石導回橢圓囊，算是比較物理性的治療方式。但復發率很高，治療完成後1年內復發率約18%，3年內復發率約30%。
至於施行耳石復位術後該如何保健？楊宗翰建議有耳石脫落症的患者，要練習放慢腳步，頭部動作不可以太大，避免過度抬頭或低頭，且晚上睡覺時也要盡量避免躺向患側。運動方面要避免瑜珈這類會有扭轉、倒立等動作，也要避免身體缺氧，飲食清淡少鹽、少油，適時補充營養素（鈣、維生素Ｂ、Ｄ），讓血管維持好的狀態。
如果還是常感暈眩不舒服，就要及早回診尋求專業醫療協助。
頭暈不舒服，是「耳石脫落」或其他疾病？
一般來說，發生暈眩的頻率與原因很多種，究竟要如何區分是否因耳石脫落造成？臨床表現上，「耳石脫落」誘發的眩暈大多短暫（10秒~30秒），由特定的頭部動作誘發，例如某個動作改變時，像是轉頭、抬頭或左右移動時被誘發，嚴重時稍微一動就會發作。
另外，常見引起眩暈的原因還包括「前庭神經炎」和「迷路炎」；前庭神經是連接內耳到腦部的神經，發炎可能使人感到頭暈目眩，而迷路炎則為週邊前庭及耳蝸發炎。
這兩種疾病都會造成較嚴重的頭暈，且通常持續好幾天，發作時會嚴重失能，噁心嘔吐、脫水及疲倦；尤其迷路炎還會伴隨著耳鳴和聽障症狀，往往使人更難以忍受，雖無生命危險，但卻會嚴重影響生活品質。
前庭神經炎常以急性症狀表現，許多病人因劇烈的頭暈目眩、甚至噁心想吐而至急診就醫，除了臨床症狀，醫師也會安排前庭平衡、眼球震顫及神經學等理學檢查，並以磁振造影確認或排除腦幹、小腦中風等中樞性疾病。
另外，內耳疾病「梅尼爾氏症」不僅會造成的眩暈，還可能使人聽力受損；診斷依據為至少兩次的自發性暈眩，且不隨著動作姿勢改變而緩解，每次持續20分鐘至24小時，甚至出現聽力喪失、耳鳴、耳悶等症狀。
一、耳石脫落脫落
●眩暈大多短暫（10秒~30秒）
●由特定的頭部動作誘發，例如某個動作改變時，像是轉頭、抬頭或左右移動時被誘發，嚴重時稍微一動就會發作
二、前庭神經炎
●嚴重的頭暈，且通常持續好幾天
●發作時會嚴重失能，噁心嘔吐、脫水及疲倦
三、迷路炎
●嚴重的頭暈，且通常持續好幾天
●發作時會嚴重失能，噁心嘔吐、脫水及疲倦
●伴隨著耳鳴和聽障症狀
四、梅尼爾氏症
●至少兩次的自發性暈眩，且不隨著動作姿勢改變而緩解，每次持續20分鐘至24小時
●出現聽力喪失、耳鳴、耳悶等症狀
居家耳石復位法，以半翻跟斗式治療右側耳石脫落：
A. 跪在地板上或大床中間，快速朝上看向天花板。
B. 接下來，將頭倒過來放在地板上，收下巴，用頭的後側去接觸地板，以指尖輕敲右耳後的頭顱，也可以幫助耳石移動。
C. 慢慢轉頭，頭轉向右側手肘，試著讓右手肘在你的視野中間。請一直保持頭的方向。
D. 請繼續保持您頭的方向（看向右手肘），然後突然快速的將頭抬至肩膀高度。在這動作後，您的頭會與地板成45度角。
E. 迅速抬起頭來到直立狀態，保持頭轉到右肩。在眩暈平息後，在慢慢的頭轉回正位，然後坐下來。
▲圖片來源：國際期刊Foster et al, Audiol Neurotol Extra 2012;2:16–23
＊ 調整的過程中，每個姿勢都可能會引起眩暈，當眩暈發生時請停止動作直到頭暈停止，再進行下一步動作。
＊ 休息15分鐘，在休息後迅速的上下傾斜您的頭，如果沒有造成眩暈，就不需要在重複上述動作。如果仍然感覺頭暈，就請重複進行上述動作。
注意事項：
1. 每系列動作要等15分鐘，讓耳石可以沉澱。
2. 完成這個居家耳石復位法，睡覺時請以2到3個枕頭，將頭墊高直立二晚。
3. 睡向右側一個禮拜（放一個枕頭在你的背後，避免你在晚上轉過去）。
4. 如欲治療左側耳石脫落，左側為鏡向動作。
5. 頸部有退化者請依醫師指示進行。
