抬頭見1顆頭！偷拍狼躲隔壁間偷拍 2妹子「大古山」上廁所嚇壞

記者羅欣怡／桃園報導

大古山風景區女廁出現偷拍狼。（圖／翻攝畫面）

又見偷拍狼！桃園2名女子今（27日）凌晨在大古山風景區上廁所時，發現從廁所上方出現一張臉，正拿著手機偷拍，嚇得驚聲大叫。轄區警方獲報後立即趕赴現場，迅速查獲涉嫌偷拍的傅姓男子及作案用的手機，警詢後已依法送辦，同時警方也安撫被害人情緒，另協助提出性騷擾防治法申訴。

「上個廁所也有事！」被害人在Threads上發文，指出自己才剛穿好褲子，一個抬頭就看到上方有人在偷看，原來20歲的傅姓男子躲在其他間的女廁，看到有女生上廁所就偷看又偷拍，一共有2個女生受害。

廣告 廣告

蘆竹警分局表示，今天凌晨1時許，兩名女子在蘆竹區大古山風景區如廁時，察覺有人躲藏於側並疑似持手機偷拍，驚嚇之餘立即報警求援。轄區外社派出所警員抵達後，隨即對現場一名傅姓男子（20歲）進行盤查。並檢視其隨身手機，確有被害人所述之私密影像。警方當場將傅男及手機扣押帶回派出所偵辦。

2名女子隨後前往外社派出所完成報案程序，警方除第一時間安撫受害者情緒外，全案偵訊後依涉嫌《妨害性隱私》、《妨害秘密》等罪嫌，函送臺灣桃園地方檢察署偵辦並協助被害人提出性騷擾防治法申訴。

蘆竹分局表示，公眾空間之安全不容挑戰，針對各類侵犯隱私之行為，警方絕不姑息。未來將持續加強大古山等景點之深夜巡邏密度，構築嚴密治安防護網，確保市民享有安心之休憩環境。同時呼籲民眾，若於公共場所遭遇不法侵害，請保持冷靜並立即報警，警方定將以最快速度到場守護。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

竹科工程師2個月被詐1644萬！5車手輪流收現金 留「生物跡證」慘了

驚險畫面曝！遊艇進港「側浪」翻船…船長「剩1顆頭」在海面 嚇壞釣客

有冤？桃園紅衣婦「豪宅墜樓亡」廖大乙示警：想要報復 要「他」小心

霍諾德征服台北101！1570萬入袋 網見他穿「破洞衣」離台：非常節儉

