抬頭驚見轎車衝來！女店員被夾傷 肇事婦誤踩油門稱「忘記」

早餐店發生一起嚴重車禍，一名婦人駕駛轎車誤踩油門，導致車輛衝入店內，造成站在櫃檯後方的女店員雙腳被夾住受傷。這名肇事婦人是早餐店的常客，當時正載著姊姊前往用餐，卻因一時忘記油門與煞車的位置，釀成意外。幸好附近有熱心店家聽到撞擊聲後立即趕來救援，協助將受困的女店員從狹窄的縫隙中救出。

車禍發生時，女店員正站在收銀櫃台後方工作，當她發現轎車直衝而來時，已經來不及逃跑。「看到的時候它就已經進來了，然後我也跑不過去了，」受傷的女店員表示，她被夾在櫃台與牆壁之間的縫隙中，因此造成雙腳多處擦挫傷，而她停在店門口的機車也被撞壞，可說是十分無辜。事發當下，附近一名熱心店家朱小姐聽到撞擊聲，馬上衝進店裡救人。由於受困女店員周圍都是碎玻璃和雜物，救援過程相當驚險。朱小姐還提到女店員獲救後情緒激動。

女店員當時被卡在櫃檯後方的縫隙中。（圖／TVBS）

肇事的梁姓婦人當時載著姊姊準備前往早餐店用餐，在停車時卻發生意外。當被問及是否不小心踩到油門時，她回應：「就是都忘記了啦。」這名婦人自己也被這突如其來的事故嚇壞了，一時的粗心大意造成車禍，賠償責任恐怕不小。整起事件中，女店員因站在櫃檯後方無法及時逃離而受傷，所幸有熱心民眾即時救援。而肇事婦人則承認是因為忘記油門與煞車位置，誤踩油門導致車輛衝入店內。這起事故提醒駕駛人在操作車輛時必須保持高度專注，避免因一時疏忽造成無法挽回的傷害。

