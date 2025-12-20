抬頭 看見創新正在發光 tibit躍上台北101

財經中心/綜合報導

聖誕與跨年即將來臨，臺北信義區迎來一年中最閃耀的節慶時刻。臺灣證券交易所於台北101大樓6樓天台展示臺灣創新板（tib）代表角色tibit，自12月20日起隨著夜色降臨，以具有節奏感的光影變化，讓創新自然成為年末夜空中的視線焦點。燈光以「呼吸般的韻動」呈現，光線隨節奏層層變化、起伏流轉，使tibit不僅被看見，更彷彿與城市同步存在，陪伴往來信義區的人潮，也象徵臺灣創新持續累積、向前發光的力量，邀請全民抬頭感受，並與tibit合照。從創新板走進城市 讓創新成為可感受的日常

tibit為臺灣創新板的代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意臺灣創新具備從在地出發、邁向國際的動能。證交所期望透過tibit走入日常視線，將創新板所承載的精神轉化為貼近生活的視覺語言，讓創新不只存在於制度與市場，而是成為人們在城市中抬頭可見、願意停下腳步拍照的存在。

AR實境互動 用不同方式與tibit 合照配合戶外裝置展示，證交所推出3款AR實境相框，將tibit的設計元素與貼圖視覺延伸為互動場景，畫面中同步加入象徵創新的「紅角」元素，邀請民眾一同化身tibit。透過不同視角與創意玩法，讓每一次拍照都成為獨一無二的創作與分享，從實體戶外裝置延伸至數位互動體驗，讓創新不只被看見，更能被參與及再創作，成為每個人都能留下的獨特創新記憶。

信義區節慶人潮匯聚 留下你的年末創新瞬間12月是信義區一年中最熱鬧、人潮最多的月份，街區充滿聖誕與跨年的歡慶氣息。為提升民眾參與感，證交所於活動期間在官方臉書粉絲專頁同步推出「tibit躍上台北101-拍出你的潮創力」活動，邀請民眾於信義區與tibit合照，並於指定貼文留言上傳照片，即可參加抽獎，有機會獲得MacBook Air 13吋、Apple AirPods 4等好禮透過節慶氛圍與社群互動，讓創新不只存在於市場，更成為年末夜晚、城市人群與分享之間的共同記憶。

證交所表示，此次tibit戶外裝置與燈光展演，讓創新不只是被理解，而是能被感受。當夜晚來臨，抬頭望向台北101，tibit正在城市上方與大家一同前行，也為臺灣創新持續發光