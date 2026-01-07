抬高收購價碼反成敗筆？華納兄弟正式拒絕派拉蒙，維持與Netflix合併談判

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）表示，認定派拉蒙（Paramount）提出的修正收購方案，無論在實際價值或後續衍生狀況上，都不如目前他們與Netflix達成的交易共識，正式拒絕來自甲骨文（Oracle）艾利森（Larry Ellison）父子的出價，還呼籲自家股東不要將股份交付給這名「攪局者」。

​彭博引述董事會致股東的信件，華納對派拉蒙是否真的有能力、完成他們喊出的高額交易，存有重大疑慮。派拉蒙在2025年12月底，因應Netflix再次提出修正版收購方案，打算以每股30美元的價格收購華納兄弟股份。同時加碼提高分手違約費，由億萬富豪艾利森本人、提供404億美元（約新台幣1.27兆元）股權融資的個人擔保。

但看在華納兄弟董事會眼中，派拉蒙交易需要超過500億美元的舉債資金，並將其形容為「史上最大規模」槓桿收購案（LBO）。「所涉及的龐大債務融資，還有許多疊加條款，都讓交易無法完成的風險大幅提高，尤其當與Netflix的確定性相比。」

此外，華納還提到，派拉蒙的新提案對於他們來說，除了有隱憂、還存在諸多限制，而這些限制條款，未來某天都可能成為派拉蒙突然退出交易的理由。

派拉蒙董事長兼執行長大衛．艾里森（右）。（美聯社）

另一個更直接的原因，則與金錢有關：假如華納兄弟選擇改與派拉蒙交易，進而終止與Netflix的協議，將需付出47億美元（約新台幣1477億元）的成本，其中包含：支付Netflix的28億美元（約新台幣880億元）分手費、未完成債務交換而產生的15億美元（約新台幣471.6億元）費用，以及3.5億美元的額外借款成本。

選了派拉蒙、交易最終破局，華納兄弟實際只能從對方提供的58億美元（約新台幣1823億元）終止補償中，留下11億美元（約新台幣345.8億元），這跟Netflix提供補償費相比差距非常大。

NETFLIX（圖／取自unsplash）

接下來，華納兄弟和Netflix面前的最大挑戰，莫過於歐盟（EU）與美國聯邦政府可能的反壟斷調查，Netflix已提交相關監管申報文件，並開始與美國司法部（DOJ）以及歐盟執委會等機構進行溝通。

