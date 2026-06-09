抱到納豆女兒了！陶晶瑩曬合照吐心聲 感嘆歲月：從未想像過的畫面

44歲藝人納豆與小12歲妻子依依去年完成婚姻大事，並於年底宣布懷孕喜訊，日前順利迎來寶貝女兒誕生，夫妻倆為愛女取小名「檸檬汁」。好友陶晶瑩8日晚間在臉書分享和阿Ken一同探訪的照片，字裡行間滿是感動與祝福。

44 歲藝人納豆日前順利迎來寶貝女兒誕生。（圖／翻攝 FB 陶晶瑩）

陶晶瑩發文表示，除了向老朋友獻上恭喜之外，也深深感受到生命延續的美好，同時感嘆歲月從不停下腳步。她特別提到依依一路以來始終陪伴在納豆身旁，「依依一直牽著納豆的手往前走，一關又一關地闖、面對人生的考驗，然後熬成美麗的花！」

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陶晶瑩和阿Ken一同前往探望納豆與依依。（圖／翻攝 FB 陶晶瑩）

談到剛出生的「檸檬汁」，陶晶瑩形容這個得來不易的小生命，在大家懷抱裡安穩熟睡，偶爾擠眉弄眼的可愛模樣更是逗得眾人哈哈大笑。她感性寫下：「這是我們從未想像過的畫面，也不知道，我們有一天會老；我們只知道，聚在一起時，又回到那些無話不聊的喜怒哀樂，彷彿我們還在那些青春年少。」

最後，陶晶瑩也以溫柔口吻向小檸檬汁喊話，希望寶寶健康快樂長大，「有一天你要聽我們說往事，說你爸爸和阿Ken叔叔的笑話，看你的陶子阿姨翻白眼」，並期待她長大後能給媽媽依依一個親親與擁抱。

陶晶瑩以溫柔口吻向小檸檬汁喊話。（圖／翻攝 FB 陶晶瑩）

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