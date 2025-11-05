即時中心／黃于庭報導

俄羅斯總理米舒斯丁本（11）月3日前往杭州，與中國國務院總理李強舉行中俄定期會晤，並簽署《中俄總理第三十次定期會晤聯合公報》。俄方在公報中重申恪守「一中原則」、曲解聯合國大會第2758號決議，還支持中國政府實現所謂「國家統一」。對於俄中合流屢次挑戰國際現狀，貶損我國主權地位的不當主張，外交部今（5）日表達嚴正抗議。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國共產黨當局從未統治台灣，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法都無法改變國際公認的客觀事實與現狀。

外交部也強調，聯大第2758號決議未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，呼籲國際社會認清中國政府威權本質及企圖，以法律戰扭曲聯大第2758號決議，將台灣議題曲解成內政問題，進而升高台海緊張情勢、破壞和平穩定的惡劣行徑。

最後，外交部指出，台灣作為國際社會負責任的一員且身處民主陣營最前線，將持續與理念相近國家合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，並促進全球及區域的和平穩定與繁榮。

原文出處：快新聞／抱團取暖？中俄聯合公報竟稱「恪守一中原則」 外交部震怒回嗆了

