抱孩半年左臂變「大力水手」 3寶媽一查竟是10公分脂肪瘤

40歲、育有三名子女的「小希」，近半年來發現左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務讓肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸隆起，尺寸明顯比右手大一圈，外觀看起來宛如「練出二頭肌」，連穿長袖衣服都感到緊繃不適，這才驚覺不對勁，趕緊就醫檢查。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，經觸診後發現患者手臂的腫塊並非肌肉肥大，而是深藏皮下的巨大腫瘤，研判直徑已超過10公分，隨即安排核磁共振檢查。影像顯示，腫瘤位於左上臂外側皮下，呈多葉狀脂肪組織腫塊，在T1與T2加權影像呈高訊號，脂肪抑制影像訊號消失，且無明顯增強反應，確診為脂肪瘤。

什麼是脂肪瘤?

鄭旭棠指出，脂肪瘤是常見的良性腫瘤，由脂肪細胞異常增生所致，可發生在身體任何有脂肪的部位，如手臂、背部或大腿。多數脂肪瘤生長緩慢、質地柔軟且可推動，常在洗澡或更衣時才被意外發現，也因此容易被誤認為脂肪堆積、肌肉腫脹或小腫塊而延誤就醫。

考量該名患者腫瘤體積過大，已造成明顯外觀差異，且未來可能壓迫神經或周邊組織，引發痠麻與活動受限，醫病雙方討論後決定採取微創手術治療。手術僅以約3公分的小切口，便成功完整取出直徑約10公分的巨大脂肪瘤，過程順利、出血量極少，患者術後恢復良好，短期休養後即出院，直呼終於可以安心穿上短袖衣服。

脂肪瘤的成因

鄭旭棠提醒，脂肪瘤成因並非單一，可能與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、外力撞擊或長期慢性刺激有關，並非只有肥胖族群才會發生。至於民眾最擔心的「是否會癌變」，脂肪瘤多屬良性，與惡性的脂肪肉瘤並不相同，不需過度恐慌。

不過，若發現腫塊短時間內快速變大、質地變硬、固定不易推動，或合併疼痛等症狀，仍應盡速就醫檢查，避免自行按摩或擠壓。醫師會透過超音波或核磁共振評估腫瘤性質與範圍，必要時以手術切除為最根本治療方式，隨著微創手術普及，傷口小、恢復快，也能降低術後疤痕的疑慮。

