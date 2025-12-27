抱孩子練出「巨大」二頭肌？40歲媽驚變「大力水手」醫師一摸嚇壞曝病因

記者許雅惠／台北報導

抱孩子真能練出「巨大」二頭肌？一名三寶媽愈看愈不對勁，就醫發現竟然是....（圖／亞大附醫提供）

一名40歲三寶媽近半年發現左手臂「越看越不對勁」，原本以為是長期抱孩子、操持家務，讓手臂肌肉變結實，沒想到手臂外側卻愈來愈鼓，宛如練出一顆誇張的二頭肌，尺寸甚至比右手大上一圈，外觀看起來像「大力水手」，連穿長袖衣服都覺得卡卡又緊繃，驚覺異常後趕緊就醫，才發現罪魁禍首竟是一顆巨大的脂肪瘤。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，經觸診評估後，判斷患者手臂腫塊並非肌肉肥大，而是深藏皮下的腫瘤，推估直徑已超過10公分，隨即安排核磁共振檢查。影像顯示，左上臂外側皮下有一團多葉狀脂肪組織腫塊，確診為脂肪瘤。

廣告 廣告

鄭旭棠說明，脂肪瘤是相當常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，可出現在任何有脂肪的部位，像是手臂、背部或大腿。多數脂肪瘤生長緩慢、觸感柔軟且可推動，常在洗澡或更衣時才被意外摸到，不少人會誤以為只是脂肪堆積、長痘或肌肉腫脹，而忽略潛在風險。

以這名三寶媽為例，腫瘤體積已明顯影響外觀，不只是美觀問題，若持續增大，還可能壓迫神經或周邊組織，引發痠麻、疼痛甚至活動受限。經醫療團隊與患者充分溝通後，決定以微創方式將巨大脂肪瘤完整切除。

鄭旭棠也提醒，脂肪瘤並沒有單一明確成因，可能與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、外力撞擊或長期慢性刺激有關，有家族史的人確實較常見，但與性別、體型無絕對關係，也不是只有「胖的人」才會長。至於民眾最擔心的癌變問題，他強調脂肪瘤多屬良性，與惡性的脂肪肉瘤完全不同，無須過度恐慌。

不過，若發現身體某處短時間內快速變大、摸起來變硬、不易推動，或合併疼痛、麻木等症狀，應盡快就醫檢查，切勿自行按摩或擠壓，以免延誤診斷、造成反效果。

醫師提醒，若發現身體某處短時間內快速變大、摸起來變硬、不易推動，或合併疼痛、麻木等症狀，應盡快就醫檢查（圖／亞大附醫提供）

更多三立新聞網報導

今明2天！名字有「極」或「鋒」免費送機能外套 H&M、GU3折開搶

滿一週！北捷殺人案最新傷況曝：1出院、4住院 衛福部急推免費心理諮商

保時捷爆跑路疑雲！河南最大門市一夜清空 車主百萬定金蒸發、員工崩潰

怪到上新聞！日本「鋼鐵香蕉」爆紅 台灣人1晚下單1500根 四叉貓也買了

