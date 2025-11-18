抱怨早餐會、建言會幾乎停辦! 賴正鎰籲：政府應擴大與工商界對話

鄉林集團董事長賴正鎰喊話政府應與產業恢復對話。資料照



財政部統計去年全國賦稅收入達3兆7619億元，創歷史新高，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（11/17）表示，繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約9成所得稅收，工商企業意見領袖通常為高稅負者，其發言分量與政策參考價值也很重要，建議政府多與工商社團對話、辦論壇，擴大與工商業界交流，不能光靠民調或名嘴評論做政策。

財政部統計顯示，去年全國賦稅收入達3兆7619億元，創下歷史新高，連續四年正成長。其中營利事業所得稅1兆1220億元、綜合所得稅8291億元、營業稅6237億元，三項皆創新高，顯示企業與高所得族群在國家財政中的支撐角色極為關鍵。繳稅金額前15%的納稅人承擔約9成稅收，前1%的高所得者更繳納超過全國一半的綜合所得稅，顯示少數高貢獻者的重要性不容忽視。

賴正鎰表示，這種稅負結構在全球各國皆然。以美國為例，前10%的高收入族群繳納全國約7成所得稅；中國也由前10%的納稅人承擔逾9成稅負，各國政府普遍以尊重與激勵方式對待這些高貢獻者，讓他們成為推動社會與經濟發展的穩定力量。

賴正鎰強調，「誠實納稅是義務，合理回饋是政府責任」。台灣現行稅制雖無歧視高稅負族群，但缺乏制度性激勵與尊重，導致企業界普遍感受「繳得多、待遇卻一樣」的不平衡。若政府能透過制度化的方式設立稅務協調窗口、提供行政便利或快速審查服務，讓重大納稅戶與高貢獻企業感受到尊榮與信任，不僅能穩定稅收，也能增進企業對政府的信任感。

賴正鎰指出，瑞士、新加坡與香港等地皆針對高資產家族及設立家族辦公室的投資移居族群，提供稅務優惠與制度誘因，以吸引資金與人才落腳。台灣若要提升國際競爭力，應學習這些成功經驗，不僅要讓高貢獻者感受到尊重與榮譽，也要以制度化方式吸引海外企業將全球運營總部設立於台灣，或持續鼓勵海外台商回流投資，擴大稅基、創造就業與財政收入。

賴正鎰還說，過去行政部門與工商團體有固定溝通機制，如「工商早餐會」與「產業建言座談會」，能讓政策制定者即時掌握業界難題並進行調整，然而，近年來這些機制幾乎停辦，導致政府與產業界的溝通出現落差。

他認為，政府施政不能天天依賴民調數據或網路輿論作為決策依據，而應主動與產業界對話，傾聽實際經營者的意見，廣納各領域龍頭企業建言，才能掌握產業脈動與經濟現場的真實需求，作出更符合長遠利益的決策，呼籲政府應恢復此類制度化交流平台，讓政策形成過程更務實、更接地氣。

過去二十多年來，他就不斷建議政府要把台灣打造成為亞太金融中心，與香港、新加坡競爭。近兩年來，政府努力修法並在高雄成立「高雄資產管理專區」，金融業積極搶進高雄專區陸續傳捷報，已有16家銀行、4家保險業、9投信、3券商等32家金融業獲准進駐，並成立「金融科技創新園區」，相信將來會很快看到成果。

賴正鎰強調，唯有建立一個公平、尊重、互信的稅收與政策環境，讓企業與高所得者感受到政府的誠意與制度支持，台灣才能在國際競爭中穩健前行，實現長期財政穩定與經濟繁榮。

