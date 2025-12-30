抱怨鄰居吵！當小孩面「砍死爸媽」遭判2死刑 吳龍滿延長羈押2個月

記者洪正達／高雄報導

高雄男子吳龍滿（65歲）2023年間抱怨樓上鄰居太吵，竟於同年9月15日當著2個小孩的面殺害父母，被高雄地院依殺人罪遭判處2個死刑，高雄高分院將於2026年元月宣判，由於吳龍滿涉嫌重大，且所涉為最輕本刑10年以上重罪，因此裁定從30日起延長羈押2個月。

回顧案情，兇嫌吳龍滿與被害的羅姓夫婦同住苓雅區武廟路某大樓，雙方為樓上、樓下的鄰居；但案發當天吳男認為羅家發出噪音，於是在2023年9月15日上午持刀進入羅家，並誘騙小孩開門，後來就在客廳、臥室內砍殺羅姓夫婦致死，隨即騎機車逃逸。

苓雅分局獲報後，隨即以車追人，最後在屏東縣枋寮鄉將吳龍滿逮捕，並於訊後移送法辦、起訴，後續經高雄地院國民法官依殺人罪判處吳男2個死刑並褫奪公權終身，檢方隨後依職權上訴，但吳男則放棄上訴。

高雄高分院15日上午開庭，此次由於吳龍滿在審理過程中質疑2個小孩的證詞，因此法庭首度傳喚2名孩子到庭，但孩子聽說要出庭情緒不穩，後來經醫生評估後作罷；院方也在此次傳喚吳的妻子及孩子，希望能多了解吳的生活狀況做為量刑參考，但2人也未到庭，吳男仍不認罪，檢方則求處死刑；後續在早上11點多辯論終結，全案將於2026年1月14日上午進行視訊宣判，且由於涉嫌種重大，因此裁定從12月30日起延長羈押2個月。

