抱怨「生活過不下去」！？三重情侶檔輕生陳屍家中

記者莊淇鈞／新北報導

情侶檔陳屍三重光復路二段39巷內的租屋處（圖／翻攝自Google Map）

新北市三重區光復路二段39巷內某大樓內，因為1間套房傳出異味，昨天（26日）上午大樓保全通知房東後報案求助，警方獲報到場與房東一同入內發現，租屋同為46歲的林姓男子及謝姓女子情侶檔，雙雙陳屍在床上已死亡多日，屍體已出現腫脹，警方在床邊發現遺書，內容大致提到「生活過不下去」等，確認2人為輕生，警方當下立即封鎖現場採集物證，以便釐清案情，確切死因還待釐清。

據了解，林男及謝女為情侶，2人同居租屋在新北市三重區光復路二段39巷內某大樓出租套房內，因為2人多日未出門加上有異味傳出，管理員通知房東後，由房東報警求助，等警方到場後，一同開門進入租屋處後發現，林男及謝女2人躺在床上一動也不動，確認已經明顯死亡，同時在床邊發現遺書。

警方不敢大意，立即拉起封鎖線並通知鑑識人員到場，經採證後，初步判定無外力介入，現場留有燒炭盆為輕生死亡，遺書提到「生活過不下去等」，但確切詳細死因尚待後續檢警相驗後釐清。

