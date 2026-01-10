抱愛妻遺體斷氣卻遭手足討產？巴毛律師淚崩：支持廢除兄弟姊妹特留分

生活中心／綜合報導

「巴毛律師」分享，一名喪偶男子遭亡妻久未聯絡的手足索討房產。（示意圖，非當事者／unsplash）

知名網紅律師「巴毛律師」（陳宇安）昨（9）日發文力挺廢除兄弟姊妹遺產「特留分」制度。她分享一起諮詢案例，一名喪偶男子遭亡妻久未聯絡的手足索討房產，對方甚至指責其照顧不周。得知該房產是男子抱著愛妻直至斷氣之處，充滿重要回憶，陳宇安當場淚崩，感嘆現行法規不合時宜，應修法調整。

依據台灣現行《民法》繼承編規定，若被繼承人無子女且父母已歿，其兄弟姊妹將成為第三順位繼承人，並享有「特留分」的權利。這項立法原意在於保障血親權益，防範遺產外流，但在少子化與家庭結構改變的現代社會，卻屢屢引發爭議。網紅律師「巴毛律師」昨日在臉書粉絲專頁「巴毛律師混酥團」分享一起令她心碎的諮詢經歷，坦言自己過去對手足繼承權並無太大異議，直到遇見這名客戶，讓她徹底轉變觀念。

「巴毛律師」指出，該名客戶的妻子與岳父母皆已離世，兩人膝下無子。在妻子過世後，一群平時鮮少聯絡的兄弟姊妹（即客戶的大伯、小叔或大姑、小姑）突然現身，依法要求分配客戶與妻子共同打拚買下的房產，甚至在爭產過程中，言語攻擊客戶在妻子生前照顧不周。她描述，在諮詢過程中，自己感受到這名喪偶男子其實並不在乎房產的金錢價值，他在乎的是這棟房子承載了他與妻子所有的生活點滴。

最令「巴毛律師」情緒潰堤的，是客戶平靜的敘述妻子離世當天的情景。男子表示，當天發現妻子狀況有異急著想送醫，但妻子因身體極度疲累而拒絕，最終他在家中抱著妻子，直至她在懷裡停止呼吸。這棟房子不僅是家，更是愛妻斷氣離世的地方。聽到這段敘述，她在諮詢現場忍不住落淚，甚至形容自己「哭得稀巴爛」，反觀客戶因哀莫大於心死而顯得異常平靜。

針對此案例，「巴毛律師」在文末嚴肅表達立場，認為在現代社會中，若手足之間平時缺乏互動與照顧，卻在人走後能憑藉法律保障分得遺產，甚至侵害到生存配偶的居住情感依歸，顯然已不符公平正義。她公開表態支持修法，主張應廢除或調整兄弟姊妹的特留分制度，讓遺產分配能更尊重逝者遺願與照顧者的權益。

