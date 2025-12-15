抱摔泳裝女喊「吃雞」、「吃棒」 千萬網紅直播擦邊？

在某平台有4300萬粉絲的主播「劉二狗」，近日一場戶外泳池的直播引發擦邊爭議。直播視頻中，劉二狗赤膊上身和一群穿著比基尼的女子肢體接觸，還出現多人抱摔、拉拽推撞比基尼女子的鏡頭，以及「我屬雞」、「我吃雞」、「雞吃蟲蟲吃棒」等對話，被不少網友質疑「畫面充斥著曖昧和性暗示」，要求監管封殺帳號。不過也有網友覺得：「這不就是正常的泳裝嗎？」。

據信號新聞報導，這場戶外泳池直播讓劉二狗上了平台熱搜，但也因直播內容中，男女衣著暴露，鏡頭反覆呈現曖昧觸摸等擦邊場景，引發網友質疑。

據了解，事發在12月5日晚，直播圍繞「戶外溫泉泳池+多人互動」展開，很快就進入了直播平台熱門推薦榜單。直播中的鏡頭運用尤其是互動環節有些「出格」，直播人員穿著的泳裝十分暴露，主播及團隊成員之間頻繁出現拉拽推撞等肢體觸碰，鏡頭更是精準捕捉這些片段，放大曖昧接觸的效果，還出現女子說「我屬雞」、劉二狗回應「我吃雞」、「雞吃蟲蟲吃棒」、女子稱「怕給你吃走啊」等對話。

這些爭議性的內容被用戶錄屏剪輯成直播切片後在直播平台廣泛傳播，還形成了「劉二狗泳池派對」話題專區，獲得更多流量。

「愈擦邊愈紅？」評論區裡有不少網友的質疑聲，稱「明擺著靠裸露和蹭肉擦邊博眼球，4300萬粉絲的頭部主播，還要靠這種低俗內容收割流量，實在掉價」，「公開搞擦邊直播，如此挑戰底線，就不怕把孩子帶壞了？」，也有網友把矛頭對準了平台：「這麼播不違規？平台的監管在哪裡？」，並要求嚴肅查處此類違規直播行為，呼籲監管層面出手治理此類低俗團播。

也有網友認為大驚小怪，覺得直播中女子穿的就是很平常的泳衣，不過對直播鏡頭不斷放大劉二狗和女子們的肢體接觸，坦言也覺得「看起來確有一些不妥」。

對此，「劉二狗」團隊尚未做出回應。直播平台工作人員回應稱「將交由專人進行核查」。

報導引述業內人士認為，「劉二狗」作為擁有4300萬粉絲的頭部主播，其內容生產理應承擔相應的社會責任，而非一味靠低俗擦邊博眼球；直播平台更需完善團播內容審核機制，「粉絲愈多，責任愈大，直播行業不能成為低俗內容的狂歡場」。

