抱樹養生 南應大養生系獲全國觀光活動競賽銅牌

校園綠地與大樹皆是養生核心元素

南應大養生休閒管理系以「抱樹養生」為核心特色，參加「2025年全國觀光活動企劃競賽」，強化與自然的連結進而提升身心健康益處的活動融入遊程企劃設計中，養生系郭齊翔、盧興同學與商設系楊宜瑾同學憑藉創新理念與扎實執行力，勇奪銅牌佳績。

系主任葉為谷表示，此次佳績不僅肯定學生在企劃與創意統整能力表現，也展現系上推動專業課程與實務應用，進而培養學生在企劃、執行與社會服務上之綜合能力。