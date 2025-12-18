「抱歉我是文科生」高壓環境逼走韓男 逃日本一舉逆轉：經歷全成加分項

2025年12月10日，日本東京丸之內仲通的聖誕燈飾。美聯社



日本媒體報導，愈來愈多南韓男性，厭倦於南韓激烈的就業、擇偶、住房競爭，轉赴日本找工作、找老婆。已在日本工作、娶日本女性為妻的韓男表示，南韓工時長工資低，大企業則門檻高還重外貌，令人筋疲力竭；而婚姻上日本女性也令韓男心嚮往之，2024年韓男與日女結婚對數大增40%創新高。

南韓《朝鮮日報》今天（12/18）引述日本集英社報導，在日本工作或定居的南韓人越來越多。據厚生勞動省公布的外國人就業狀況報告，2020年在日本工作的南韓人數約6.9萬人，2024年約7.5萬人，4年增加了約8%。

2025年12月10日，民眾在日本東京的丸之內仲通欣賞聖誕燈飾。美聯社

集英社訪問2名在日本工作的南韓男性。2019年赴日工作的崔建宇（34歲，化名）說，他在南韓的大學主修酒店管理：「我申請了首爾的10家特級酒店，只有1家錄取了我。很多地方要求多益（TOEIC）850分以上，而我只有820。」

他說南韓公司普遍要求英文能力，即使工作上根本用不上英文，仍會設定700分左右門檻，且要進酒店當禮賓人員外貌也重要「據說男性標準身高要180公分左右。」

在南韓好不容易找到工作，崔建宇又面臨夜班、工時長、工資低，筋疲力盡的他最終到日本工作，經歷旅館（民宿）業、IT產業，目前在房地產相關企業工作，還娶了日本女性為妻。

崔建宇說：「雖然工資差不多，但日本企業尊重個人隱私，下班後或休息日幾乎不聯繫員工。習慣這種生活後，感覺再回國工作會很難。」

27歲南韓男性李智勳（音譯）在日本的工作的企業，經營求職平台KOREC，為想到日本謀職的南韓人提供諮詢等服務，目前約3萬南韓人註冊。

他說南韓人想到日本主要考量包括薪資、對日本文化（包括動漫）感興趣，距離近方便往返，且習俗、語言、觀念相近等。他說南韓大企業的工資高但擠破頭，「如果你想在大企業集團外的公司找工作，通常在在日本能拿到更高薪水。」

他還說的南韓文科生有句自嘲的話「抱歉我是文科生」，《朝鮮日報》直接以「文歉」稱之，他說只有大學學歷者在南韓往往難找工作，而文科生更難，「在韓國，每家公司都要求應徵者俱備多項資格，正是這種嚴峻就業環境，許多人開始考慮海外發展，包括日本。」

這些在日本生活的韓男，與日本女性結婚也成為趨勢。根據南韓國家統計局數據，2024年有1176對韓男與日女結為夫妻，比前一年840對增加了40%，創下了2015年以來新高。

李智勳說：「希望在日本就業的人中，有近半的人提出的原因是『在日本已經有男／女朋友了』，許多目前單身的人都希望在日本結婚。」

2019年起在日本工作的崔建宇，已與日本女性結婚，他說：「日本女性在文化習俗方面很容易相處，而且她們能獨立生活。我想這就是韓國男性喜歡她們的原因。」李智勳則說愈來愈多南韓女性把事業、個人生活看得比結婚生子重要，所以與他同齡（27歲）的南韓人幾乎單身，日本人較多已婚。

《朝鮮日報》指出日本女性的經濟自立，對南韓男性來說是一種魅力。報導引述專家指出，南韓觀念中丈夫在住房、經濟上應承擔較大責任，而日本結婚條件相對靈活。

無論是就業市場或婚姻擇偶，集英社報導指出，南韓男性服過兵役，通常會被視為有責任感；加上南韓競爭激烈，韓男在日人眼中也感覺積極向上，此外韓劇和K-pop影響，也為南韓男性加分。

