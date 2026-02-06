抱歉，冒犯了！謝志偉這回替許毓仁講話：他的台灣心不是最近才呈現出來

許毓仁表示，藍白擋軍購將影響台灣信譽，謝志偉指出，他與許毓仁有過多次接觸，「他的台灣心不是最近才呈現出來」 圖：取自許毓仁臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白10度聯手封殺1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，引發美國跨黨議員高度關注。國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，若反對黨阻擋軍購、又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，將傷害台灣整體的可信度。對此，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉今（6）日直言，抱歉，可能會冒犯有些朋友們，但他這回要替許毓仁講話。

華府的警訊！許毓仁5日在臉書發文提及，華府罕見地出現高度一致的訊號，美國三位重量級參議員包括：共和黨參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）、資深參議員蘇利文（Dan Sullivan）、民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）等，已公開對台灣立法院阻擋軍購表達關切，這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。

許毓仁指出，在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。他示警，若反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。屆時川普對此事失去耐心，台美貿易協定一夕之間關稅恐被大幅提高到40%。

對此，謝志偉今天透過臉書表示，他衷心建議，不要對說實話的前藍營人士許毓仁酸言酸語，並透露，他駐外那幾年與許毓仁有過多次接觸，「他的台灣心不是最近才呈現出來」，他說，正因為知道許毓仁過去的藍營背景，「我內心更為欣慰與喜悅！」、「抱歉，可能得罪或冒犯了有些朋友們」。

