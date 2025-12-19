抱病上班卻等不到救護車！長榮空服員病逝2個月 父痛訴：有時間公關、沒時間還公道

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，返台就醫後不幸病逝，事件至今已逾2個月，家屬近日再度發聲，對公司後續處理表達不滿。孫姓空服員父親發出聲明指出，女兒離世後，長榮航空未曾有高層前往家中慰問，僅寄發信件通知可申請喪葬補助，家屬要求公司開放工會參與調查，給一個公道。

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，返台就醫後不幸病逝，事件至今已逾2個月。（圖／翻攝官網）

孫父在聲明中痛陳，直到最後家屬才知道女兒在執勤期間會冷、很痛，需要一件毛毯，也想要救護車趕快送醫，卻都沒有辦法，若能早一點請假、早一點送醫，是否就能避免悲劇，「誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想嗎？」

廣告 廣告

家屬指出，女兒離世兩個月來，長榮航空對外不斷表示會積極檢討、全力協助，但實際上連一名高層到家中說明與致意都沒有，「難道我的女兒因為你們制度的缺失、因為你們的職場霸凌，就這樣沒了，也不值得你們花一點時間嗎？」

看到劉姓記者會說，取得家屬諒解，我們真的不懂，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」，家屬選擇委託工會協助，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，説全力協助家屬的需要，卻只是寄信告知可申請喪葬補助，這不是做人的義理。

孫父直言，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能再替自己講話了」。家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「請長榮航空給我們一個公道」。

長榮航空日前回應指出，自事件發生以來即持續進行調查並檢討相關制度，並依勞動部11月20日調查報告，另行針對是否涉及職場霸凌啟動調查程序。公司表示，期間已與家屬保持聯繫，轉交同仁慰問卡片，並寄發撫卹金及喪葬補助申請文件，目前正等待家屬回覆款項處理方式，後續若家屬仍有需求，將全力提供必要協助。

更多FTNN新聞網報導

獨家／長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？ 機場航務員揭SOP打臉：完全免費

長榮猝逝「34歲空姐身分曝光」 病倒前與座艙長訊息揭病因！家屬沉痛回應

長榮空服員病逝事件延燒！ 座艙長自省：說我害她往生太沈重、喊冤遭網暴

