抱病參加定期會！苗栗「8連霸市民代表」蘇文霸病逝…享壽70歲

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗8連霸市民代表蘇文霸驚傳病逝，享壽70歲。（圖／翻攝自蘇文霸臉書）

苗栗「8連霸」市民代表蘇文霸，一生奉獻給大西山地區，積極爭取建設，但近期因健康狀況不佳，在昨日（5日）於家中病逝，享壽70歲。而在這次定期會上，蘇文霸雖身體不適，仍堅持每天出席，盡忠職守到生命最後一刻，噩耗曝光後，也讓地方惋惜不已。

回顧蘇文霸生平，他因熱心地方事務，在1994年8月1日選上市民代表後，一路連任至今，是8連霸民代，非常資深。對於市政多有建言、待人溫和，一生都在為苗栗市大西山地區的鄉親喉舌、爭取建設，深受地方愛戴。

廣告 廣告

蘇文霸病逝噩耗曝光後，苗栗市長余文忠、苗栗市代表會主席陳仁杰等地方人士均表達哀悼不捨。市代表會指出，蘇文霸患有心臟宿疾，近期又因右腳受傷，多次進出醫院，但他仍惦記著市政，抱病出席定期會，但因議事堂位於2樓，只能請妻子協助攙扶上樓參加會議。

怎料3日剛開完會，4日晚間蘇文霸病況急轉直下，最終於5日清晨病逝，享壽70歲。蘇文霸直到生命最後一刻都還在關心市政，盡忠職守到生命終點，也讓地方人士既敬佩又不捨。

更多三立新聞網報導

豬瘟專案報告曝！懲處2基層、高官安全下庄…中市府：防疫措施成效顯著

非洲豬瘟鬧出人命！彰化伯羊死了憂被誤會染疫…連夜棄屍溪畔滑倒喪命

她好意假扮女友陪網友見阿公！慘遭噁男設局性侵…法官怒了重判3年2月

台中市府「自走砲」擅闖養豬場消毒！鄭照新認了：重大錯誤，一定嚴懲

