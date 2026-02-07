抱股過年享紅包行情？專家建議下週低接布局

▲PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股下週即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，下週台股出現震盪整理機率上升。（圖/PIXABAY）

[NOWnews今日新聞] 台股（6）日週五出現戲劇化走勢，早盤開低後一度跌幅擴大超過600點，不過終場幾乎收在平盤；本週台股週線終止連7紅態勢，週線下跌280.83點，跌幅-0.88%。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股下週即將進入蛇年封關，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，下週台股出現震盪整理機率上升，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

台股加權指數昨日小跌18.35點，跌幅0.06%，收在31782.92點，成交量6768.48億元；本週台股週週線下跌280.83點，跌幅-0.88%，單週日均量7379.31億元。本週三大法人僅有投信買超，外資與自營商雙雙減碼，外資單週賣超破千萬，達1085.64億元，自營商連續第3週減碼588.22億元，投信則是終止7週賣超態勢，轉為回補313.63億元，三大法人合計賣超1360.23億元。

郭明玉說，近日美國科技股出現大幅震盪，S&P500指數跌破季線位置，影響台股投資情緒。下週即將封關，近期回檔技術線型轉弱，下周台股出現震盪整理機率上升。不過，看好跨國AI大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流AI相關標的之態勢，加上農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材將相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

郭明玉表示，雖然近期市場漲多後大幅震盪，但從晶圓龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，以及AI龍頭供應鏈展望優於預期，2026年企業獲利多呈現上修，資金由AI擴散至電子與傳產，在健康輪動之下有助於指數漲勢延續，台股中長期利多走勢依然可期。

針對蛇年封關前的布局，郭明玉建議，欲規劃抱股過年參與馬年紅包行情的投資人，不妨於下週低接布局，挑選市場認同度高之績優股分批進場，建議聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售及獲利成長的優質指數成分股。產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件、 軍工、機械零組件、金融保險等為優先選擇。

