抱股過年勝率高嗎？專家給台股歷年開市漲幅：「槓桿」才是關鍵

農曆春節9天連假將至，台股封關倒數，台積電（2330）盤中追平歷史高價1835元，終場大盤加權指數終場上漲621點，站穩3萬2000點。財經作家狄驤今（10）日在臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」中表示，過年前股市劇烈波動，有許多投資人都在煩惱要不要抱股過年？他表示，投資人要檢視自身的狀況，但最關鍵的是要「盡量降低槓桿」！

狄驤指出，由近30年的歷史數據來看，台股新春開盤當日平均漲幅為0.59%，上漲機率高達74.19%，而後一個月漲幅擴大到2.47%，然而許多人擔心台股已經「漲得太多」，又怕美國總統川普（Donald Trump）可能會在台股休市期間亂搞，加之台美股才紛紛破線創波段新低，就市場情緒來看，可以發現投資人觀望心態很濃厚。

台美股破底結束了嗎？ 狄驤：利空慢慢被消化 ​

​「市場資金是最誠實的！」狄驤提到，他先前曾說，台美股破底的利空並未改變中長期的多頭結構，當市場進入超賣恐慌時，反而是掌握低成本優勢的好時機；且隨著美國政府關門、美伊戰事等利空慢慢消化，台美股如期反彈回並正挑戰創新高，因此這幾天的盤勢變化很關鍵，動盪時能守住或迅速收復跌勢的企業，代表基本面或產業趨勢受到市場認可；反之，想要抱股過年，就該避開破底或繼續疲弱的企業，該汰弱留強。

狄驤總結，歷史經驗顯示抱股過年勝率高、過年後漲幅也不錯，至於投資人究竟該不該抱股過年，這與進場成本、資金運用與選股3點因素有關，成本高低影響對市場的看法；波動承受度攸關槓桿大小，因此不需過度擔心過年休市，但必須檢視自己的狀況，讓立於不敗之地最重要，而最可能發生意外的就是槓桿。他建議，過年期間應盡量降低槓桿，持續活在市場上，才有可能把握各種好機會，就像這陣子的台美股劇烈波動一樣。

