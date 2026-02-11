抱股過年怎麼選？法人：這檔主動ETF配息10%

▲抱股過年的最佳投資方式，法人指路，就是有不錯配息率的台股主動式ETF。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，而抱股過年的最佳投資方式，法人指路，就是有不錯配息率的台股主動式ETF，其中，主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱配息王。

統計金蛇年總檔數來到83檔，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆。

廣告 廣告

市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。

觀察目前市面上已有三檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中00982A最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易分析，年後紅包行情台股量能可望進一步增溫延續漲勢，不過，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股破33000點新關卡該抱股過年？法人：用這2檔ETF參與年後行情

首檔ETF規模突破兆元！0050再寫新里程碑 投資人數達219萬

「ETF股王」00631L將「1拆22」 3月24日分割前最後交易日