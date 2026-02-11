抱股過年這樣選！主動式台股ETF 00982A配息10%有看頭
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
投信法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。
目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。
主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，年後紅包行情台股量能可望進一步增溫延續漲勢，不過，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。
