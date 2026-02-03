抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學

生活中心／綜合報導

小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。（示意圖，非當事者／翻攝自Pixabay）

知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮，其愛女日前疑遭男同學踹頭受重傷導致一度無法行走。今（3）日陳木榮發文說明案件進度，指出校方突通知將調查期限延長一個月。他更痛訴，事發初期校方人員竟要求身為受害者的他們向全班道歉，此舉令夫妻倆震驚且信任全失，為避免孩子遭受二次傷害，已在去年底決定轉學，目前孩子在新環境中復原狀況良好。

陳木榮透過臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文指出，女兒「柚子小妹」受傷案件於2025年12月6日經媒體披露後視同檢舉成立。依照相關規定，調查原則上應於兩個月內完成，然而就在期限屆滿之際，昨（2）日卻收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月。對於漫長的等待，陳木榮向關心的家長與網友致歉，但也呼籲原本就在該校家長群組內的600多位家長，耐心等候學校最終的調查報告。

除了調查進度受阻，陳木榮也首度揭露不得不轉學的關鍵原因。他表示，在事件發生初期、責任歸屬尚未釐清之前，校方人員竟在有孩子在內的班級群組中，公開要求受害學生家長出面向全班致歉。女兒看到訊息後難過的截圖轉傳給父母，陳木榮對此感到極度震驚與不解，認為這已嚴重偏離校園安全事件中「保護被害者」的基本原則。基於對校方處理中立性的質疑，以及為了讓身心受創的女兒遠離不友善環境，夫妻倆已於去年底辦理轉學。

回顧女兒受傷期間，陳木榮語氣充滿不捨。他透露女兒前後住院兩次，有一段時間完全無法行走，身為父親的他只能背著女兒進急診室、抱著她去上廁所。為了安撫孩子，他曾強顏歡笑告訴女兒：「不能走路也沒關係，反正爸爸可以背妳一輩子。」所幸轉學到一個老師認真盡責、同學友善，也曾陪伴她成長的熟悉校園後，在師生友善的照顧下，原本需要拐杖輔助的女兒逐漸康復，心靈也得到撫慰。

文末，陳木榮感性表示，希望所有的苦難到他們為止，不要再有其他孩子經歷同樣的傷害。他強調，真正的善良是在保護好自己的前提下選擇善良，並期待每一件涉及孩童安全的校園事件，未來都能被更認真且妥善地處理。

教育部反霸凌投訴專線：1953

