抱著錢落跑！瑞士酒吧跨年大火奪40命 美艷老闆娘遭控「只顧收銀機」棄客死活

瑞士一間酒吧在跨年時發生火災，老闆娘當下竟只顧著抱收銀機逃命。（示意圖，由AI生成）

瑞士知名滑雪勝地克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）元旦驚傳慘絕人寰的酒吧火災，這場奪走40條人命的悲劇，近日爆出令人心寒的內幕。據外媒披露，酒吧的美艷老闆娘莫雷蒂（Jessica Moretti）在火警發生當下，疑似無視顧客哀求，第一時間竟是抱著塞滿現金的收銀機倉皇逃命，冷血行徑引發全民公憤。

關鍵監視器曝光：老闆娘抱著錢箱逃命

根據法國《尼斯早報》（Nice Matin）與義大利《共和報》（La Repubblica）報導，這家名為「Le Constellation」的酒吧在跨年夜發生大火時，監視器清楚拍到40歲的老闆娘莫雷蒂，手中緊緊抱著裝有當晚營業額的收銀機逃出。

當時店內濃煙密布，數十名青少年正絕望地尋找出口。受害者家屬控訴，莫雷蒂作為管理者，不但沒有協助疏散，反而只顧資產。目前她與49歲的丈夫已因「過失殺人」、「過失致死」及「過失縱火」接受瑞士當局調查，更可能面臨「不履行救助義務罪」的追加起訴。

跨年變忌日：14歲少年與英籍少女葬身火窟

這場火災被視為瑞士近代最嚴重的災難之一。瑞士警方證實，40名罹難者年齡介於14歲至39歲之間，其中超過一半是青少年（共26人）。

罹難者中包括一名曾就讀英國名校的15歲少女夏洛特（Charlotte Niddam），家屬已在社群媒體上沉痛證實死訊。由於罹難者多為年輕面孔，瑞士政府已宣布本周為全國哀悼日，悼念這些來不及長大的生命。

玩火過頭！噴泉蠟燭引發「閃燃」煉獄

火災起因疑似為人為玩火。檢察官指出，現場照片顯示，火災前有調酒師坐在同事肩膀上，高舉「噴泉蠟燭」火花，卻因距離天花板過近引發火勢。

現場發生了恐怖的「閃燃」（Flashover），短短幾分鐘內室內所有易燃物同時起火，導致119人受傷，許多人全身嚴重燒燙傷。

律師怒批：逃命時竟在毀滅證據？

更令人憤怒的是，受害者律師喬丹（Romain Jordan）質疑，酒吧在火災發生後的黃金救援時間（凌晨3點至6點間），竟然還有心思刪除Facebook與Instagram 的宣傳帳號，疑似想掩蓋消防安檢不合格的證據。「當救援行動還在進行時，竟然有人在想著關閉社群帳號，這非常可疑。」

據悉，該酒吧2015年的裝修工程疑似未達安檢標準，警方目前正針對消防栓是否可用、逃生口是否封死等關鍵缺失進行徹查。

目前所有受害者家屬已委託律師，對所有責任人提出法律訴訟，誓言要為死去的家人討回公道。

