「抱一下」社大登山講師熊抱女學員 害她從此不敢再爬山

高雄市某社區大學「台灣自理爬山基礎認知」課程黃姓講師，被控在山下農場風呂區藉口幫女學員準備熱水，竟趁四下無人之際突然撲上來熊抱女學員。女學員事後報警提告，黃男一審被依強制猥褻罪判刑8月，上訴後法官審酌他改口認罪，並以8萬元賠償對方達成和解，宣告緩刑2年免關。

判決指出，黃男為某社區爬山基礎認知課程講師，被害女子則是該課程學員。2023年1月30日，女學員與同班同學預定前往南橫爬山，並在登山前1天晚上借住位於北高雄的農場，當天黃男恰巧也在農場協助整理及住宿。

當晚8點左右，女學員準備前往露天風呂沐浴時，黃男藉故要替她準備熱水跟隨進入風呂區，突然向女學員表示：「抱一下」，且不顧女學員明確拒絕，竟強行以正面雙手環抱的方式，將女學員緊抱在胸前，直到對方用力掙脫才放手。女學員事後心有餘悸，決定報警處理，黃男到案時坦承有進入風呂並向A女表示「抱一下」，但否認強制猥褻，辯稱此舉僅是為了表達對女學員明日爬山的「關懷與祝福」，並稱對方拒絕後他就道歉退出，並未強行擁抱。

但承辦檢察官和法院綜合多項證據，認為黃男的辯詞不可採信。包括女學員在警詢、偵查及法院審理中，對於黃男「撲上來」、「強行環抱」、「有推拒但推不開」等主要事實和情節，均證述大致相符且前後一致。

此外，黃男自己也供稱對方當下「好像嚇到」，且在女學員投訴校長遭黃男熊抱後，校長找上黃男質問，黃男也立即向校長承認錯誤，並稱「錯在讓她反應劇烈」、「以後不再跟老婆以外的女人擁抱」，顯示他自始知悉遭投訴內容是「強行擁抱」。

一審法官認定，黃男利用學員即將入浴之際，不顧對方推拒強行正面環抱，已屬於強制猥褻行為，審酌他罔顧學員的性自主決定權，且犯後否認犯行，態度不佳，判刑8月。全案上訴後因黃男改口認罪，且賠償對方8萬元，二審獲宣告緩刑2年。



