抱0050過年！他股息進帳12萬 網狂算持股規模

（財經中心／綜合報導）農曆春節將至，不少投資人陸續收到ETF配息入帳紅包。有網友在Threads分享，自己持有元大台灣50（0050）股息入帳金額高達12萬8789元，開心直呼「可以過一個好年了」，貼文曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛驚呼「這張數太狠」、「本金一定很驚人」。

該名網友以「感謝0050，配息進來了128789」為題發文，並附上入帳截圖，標註「#感謝台灣」，語氣滿是喜悅。從截圖可見，他持有高達12萬8789股，持股規模相當可觀，也讓不少網友留言表示「這個張數你是狠人」、「抱股過年太舒服了」。

除了高額股息引發討論，Dcard上也有股民分享自己的投資成果。一名網友表示，出社會4年來持續定期定額投資0050，當成「唯一信仰」，目前整體報酬率已達100%，這次股息入帳約2萬元，「像領到紅包一樣開心」。貼文同樣引來大量留言，網友推算其持股規模直呼「本金超猛」、「一股發一塊，你有2萬多股嗎？」留言區瞬間變成存股交流平台。

不過，也有理性聲音提醒，若單筆股利超過2萬元，需負擔2.11%的二代健保補充保費，且帳面報酬並非實際獲利，「有賣掉才是真的賺進來」。儘管如此，多數留言仍以羨慕與鼓勵為主，不少人表示看完更有動力持續投資，希望未來也能領到屬於自己的「配息紅包」。

