抱0050過年！他股息進帳12萬 網狂算持股規模
（財經中心／綜合報導）農曆春節將至，不少投資人陸續收到ETF配息入帳紅包。有網友在Threads分享，自己持有元大台灣50（0050）股息入帳金額高達12萬8789元，開心直呼「可以過一個好年了」，貼文曝光後立刻掀起熱議，網友紛紛驚呼「這張數太狠」、「本金一定很驚人」。
該名網友以「感謝0050，配息進來了128789」為題發文，並附上入帳截圖，標註「#感謝台灣」，語氣滿是喜悅。從截圖可見，他持有高達12萬8789股，持股規模相當可觀，也讓不少網友留言表示「這個張數你是狠人」、「抱股過年太舒服了」。
除了高額股息引發討論，Dcard上也有股民分享自己的投資成果。一名網友表示，出社會4年來持續定期定額投資0050，當成「唯一信仰」，目前整體報酬率已達100%，這次股息入帳約2萬元，「像領到紅包一樣開心」。貼文同樣引來大量留言，網友推算其持股規模直呼「本金超猛」、「一股發一塊，你有2萬多股嗎？」留言區瞬間變成存股交流平台。
不過，也有理性聲音提醒，若單筆股利超過2萬元，需負擔2.11%的二代健保補充保費，且帳面報酬並非實際獲利，「有賣掉才是真的賺進來」。儘管如此，多數留言仍以羨慕與鼓勵為主，不少人表示看完更有動力持續投資，希望未來也能領到屬於自己的「配息紅包」。
蛇年強勢台股ETF報酬5成起跳！7檔規模翻倍 短線人氣排行榜揭曉
台股蛇年大漲逾萬點，漲幅高達42.8％，不少台股ETF表現更勝一籌，統計年度含息報酬前10強，半導體型、科技型ETF脫穎而出，漲幅普遍五成起跳；若短線來看，也有多檔單周報酬率超過5%，吸引投資人下單，成為人氣ETF。
赴日旅遊夯 聯邦投信看好多重資產基金佈局高市早苗勝選後投資機會
近年台灣民眾赴日旅遊熱度居高不下，日本不僅是國人最熟悉的海外目的地之一，也因治安、生活機能與交通便利等優勢，帶動投資人關注日本股票及不動產市場的投資機會。
外資本周最愛凱基金加碼超過10萬張 賣超力積電7萬張最多
臺灣證券交易所統計，外資本周在集中市場買超1,328.4億元，其中，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積電（6770）7.36萬張最多
8兆資金瘋ETF！金蛇年10大吸金王揭曉 0052、0050、00904規模翻倍
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股金蛇年ETF上演大驚奇，全體ETF規模突破8兆元，細分觀察台股原型ETF表現，根據CMoney統計，共有6檔台股原型ETF規模成長幅...
0050配息入帳！投資人曬「6位數股利」：可以過個好年了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導元大台灣50（0050）最新一次配息每股1元，發息日就在周三（2/11）。有網友分享自己現金股利入帳12萬8,789元，開心直呼「可...
證交所：近20年開紅盤日有14年上漲 「這年」飆3.76％最亮眼
臺灣證券交易所統計，自2006年至2025年20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲及6年下跌，其間以2023年1月30日指數收在15,493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76％最大；而以2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。
金控與銀行須全面設置內控「三長」 金管會給一年調整期
為強化金控公司及銀行業的健全經營，金管會12日預告「金控及銀行內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案，主要聚焦兩大重點，一是金控與銀行均須設置風管、法遵、資安等內控「三長」，二是三類內控皆須明確設置隸屬於總經理的專責單位。銀行局副局長張嘉魁指出，金控與銀行的「三長」職務得以兼任，目前仍有部分金控與銀行尚未全面完善相關設置，主管機關將給予一年調整期。
央行首發系統性貨幣檢視報告！定錨抗通膨、穩金融 建構韌性框架
面對後疫情時代全球經濟格局重組與通膨預期的劇烈波動，中央銀行今（2/12）日正式發布「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，參考主要國家央行作法，針對利率管理、貨幣信用管理及管理浮動匯率制度等三大面向進行系統性檢討 ，確立未來操作的戰略方向，將以物價穩定與金融安全為首要目標，建構更具韌性的政策框架 。央行官員透露，過去每隔一段時間會就經濟情況與貨幣政策進行檢視，「如此系統性報告是第一次」。