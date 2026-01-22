抱4歲女童開車還PO網分享！被網質疑還嗆正義魔人：踢到你家祖墳？

一名網友PO讓4歲女童開車的影片被罵翻，她與網友對嗆也道歉做錯事。翻攝自Threads



在移動的汽車上，小朋友手握方向盤安全嗎？近日，一名家長在社群上分享一段影片，是一名學前女童被抱坐在駕駛座上手握方向盤，而車子在馬路上行駛中，有網友看了翻攝譴責，沒想到女童母親見狀嗆聲說「媽X正義魔人，是擋到你家的路，還是踢到你家祖墳？」讓眾人再度群起撻伐，她才道歉說是不對行為。

一名網友20日在社群Threads發布一則影片，來源是IG一名女網友的限時動態，影片是一名女童被抱坐在汽車駕駛座上，雙手握著方向盤轉動，而抱著她的成人手掌並未放在方向盤上，另從影片中，可以清楚看見車窗外景色在變動，儀錶板上車速顯示40，且經過Costco好市多等多間商店，汽車明顯行駛中。

許多網友看完都很驚訝，不滿留言「還po限動！完全不知道事情的嚴重性」、「她抓方向盤一用力是不是就轉彎了..」、「不顧別人安全耶！！」。

而上傳影片的家長發現事態演變，一連串反擊說「媽X正義魔人」、「我是踢到你家祖墳是嗎？4歲看起來採（踩）得到油門？？腦子被驢踢？？」、「一堆怪人在留言什麼腦袋沒帶？」、「請問4歲腳有160公分長事嗎？」、「我發文是礙到你們這些正義魔人嗎」，似乎認為女童沒有踩油門就沒有安全問題。

網友們看了更加氣憤，「一堆人在那邊小孩踩不到油門，但車子就是在行駛，她就是握著方向盤，一個用力是不是就往旁邊撞了？就算她只是單純坐大人腿上也很危險，到底多不會抓重點」、「小朋友坐在那邊就已經不對了，還在那邊爭什麼爭」、「家長最壞身教，危害用路人安全」、「這一點都不好玩」、「不是根據腳踩不踩得到油門來定義是不是有在『開車』」。

女童家長被撻伐後再次發文說：「我知道這個行為不對，之後不會再犯」，但她仍不覺得自己做錯事，「我不覺得發在自己IG有任何錯，我發文都要經過別人同意？」向揭發此事的原PO嗆聲說「你有種就用原帳號來留言。」態度再度讓許多人咂舌。

桃園市議員黃瓊慧關注此事，她留言表示讓孩子開車實在離譜，「小孩坐在大人身上沒繫安全帶、沒任何防護措施，若不小心出車禍後果真的不敢想像，也嚴重影響用路人以及公眾安全。」她說明，已向桃園市警察局舉發影片，待調查。

