【抵免債務】巴售沙JF-17戰機 擬轉交蘇丹使用

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，沙烏地阿拉伯正與巴基斯坦洽談JF-17戰機採購案，將用於折抵巴國積欠的貸款，並可能轉交蘇丹空軍使用，強化其打擊準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）能量。

報導指出，沙國將向巴基斯坦採購數量不詳的JF-17戰機，軍購案總值估達40億美元（約新臺幣1260.8億元），用於償還巴國積欠的數十億美元貸款；另將額外花費20億美元採購各項配套設備。報導說，沙國長期為巴國提供貸款援助，此舉有助平衡債務、增進夥伴關係。

廣告 廣告

巴基斯坦政府表示，JF-17戰機價格具優勢，且在實戰中表現出色。除巴國空軍自用外，已向亞塞拜然、緬甸、奈及利亞等多國出口，伊拉克與孟加拉也正洽談採購。

報導分析，沙國空軍目前已配備F-15SA及「颱風」戰機等先進戰機，美國也規劃向其出售F-35戰機，因此並無採購JF-17戰機的需要；這批戰機可能將提供給蘇丹空軍，協助蘇丹政府穩定內戰局勢，加強對RSF的打擊效能。

蘇丹自2023年4月爆發內戰以來，已造成超過10萬人死亡、逾千萬人流離失所，面臨嚴重「種族滅絕」危機，政府軍與RSF也互控犯下戰爭罪與違反國際人道法。

巴基斯坦將出售JF-17戰機給沙烏地阿拉伯，用以抵免債務。（達志影像／歐新社資料照片）