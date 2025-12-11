抵制以色列參賽！冰島成第5個退出「2026歐洲歌唱大賽」國家

冰島10日加入了西班牙、愛爾蘭、斯洛維尼亞與荷蘭的行列，成為第5個宣布抵制2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的國家。（示意圖／達志／美聯社）

冰島10日加入了西班牙、愛爾蘭、斯洛維尼亞與荷蘭的行列，成為第5個宣布抵制2026年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的國家，原因是犯下戰爭罪及種族滅絕罪的以色列，在上週正式獲准參與這項比賽，並未像俄羅斯一樣，因入侵烏克蘭而遭到禁賽。

據《BBC》報導，冰島國家廣播公司（RÚV）總裁埃里克松（Stefan Eiriksson）表示：「在目前的情勢下，這項比賽已無法帶來和平或喜悅。基於此，我們決定在情勢未改變前退賽。」

廣告 廣告

RÚV指出，以色列的參賽「在歐洲歌唱大賽主辦方『歐洲廣播聯盟』（European Broadcasting Union，EBU）的成員，與一般大眾之間造成分歧。」RÚV董事會先前曾提出建議，要求EBU禁止以色列參加2026年歐洲歌唱大賽。

該公司董事會在10日的會議中決議，冰島將在明年5月舉辦的70週年大賽報名截止前數小時退賽。該國稍早前被認為是最後1個尚未公布決定的國家。

歐洲歌唱大賽總監格林（Martin Green）表示：「我們尊重所有決定不參加明年大賽的廣播機構，希望很快能再次歡迎他們回歸。」

由於加薩（Gaza）的種族滅絕戰爭，以及部分會員對投票和宣傳過程的擔憂，包括指控以色列政府試圖影響本屆大賽的公開投票，以色列的參賽已成為本屆最具爭議的話題。上週EBU在召開高峰會後，宣布為以色列量身打造一系列新措施，旨在讓該國能順利參賽。

據報導，冰島是7個要求在EBU大會中就以色列參賽進行表決的國家之一，這些國家還包括斯洛維尼亞、西班牙、蒙特內哥羅、荷蘭、土耳其及阿爾及利亞。但該要求遭到否決，且以色列的參賽資格，則被實質地綁定於對新投票與宣傳規則的整體表決。

RÚV表示，雖然新措施回應了其多項疑慮，但他們「仍然認為存在疑問，即這些調整是否能令人完全滿意」。此前他們多次提出擔憂，指稱冰島各界相關人士，如藝術家協會與一般大眾，都反對冰島參賽。RÚV也曾要求EBU根據先例，將以色列公共廣播公司（KAN）排除在比賽之外。

根據KAN於11日提供的會議逐字稿，該公司執行長尤奇帕茲（Golan Yochpaz）批評，「試圖將KAN排除於比賽之外，只能被理解為1種文化抵制。今天對以色列的抵制，沒有人知道最後會擴散到哪裡、又會傷害到誰。這真的是我們希望這場比賽在70週年時，被世人記住的方式嗎？」

以色列自1973年起參加歐洲歌唱大賽以來，該國的公共廣播機構KAN就是EBU成員。以色列曾4度奪冠，最近1次是在2018年，並在2025年拿下亞軍。冰島則從未奪冠，但曾在1999年與2009年獲得第2名。

與此同時，波蘭（Poland）則在10日證實將參加明年的比賽。波蘭電視台（TVP）表示：「我們了解比賽面臨的緊張情勢，也理解情感與憂慮。然而，我們相信歐洲歌唱大賽仍有機會再度成為1個，只由音樂構成的空間。我們願意給它這個機會，就像絕大多數EBU成員的決定一樣。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

38週孕婦掃樓梯？婆婆下指令 丈夫一句話全網炸鍋

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」